Субботний недопереворот в России заставил прилипнуть к экранам смартфонов даже тех, кто следит за новостями лишь изредка. Были даже опасения, что начнется гражданская война. Онлайн мы наблюдали, как вооруженные люди входили в города и не встречали сопротивления. Обычно такая обстановка в стране не способствует успешному бизнесу, поэтому Rus.Postimees решил выяснить у предпринимателей Ида-Вирумаа, не изменилось ли их желание вести бизнес с восточными соседями.
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«Они сами зачастую опасаются вести дела у себя в стране». Предприниматели Ида-Вирумаа о ведении бизнеса с Россией
Общеизвестно, что бизнес в Ида-Вирумаа долгие годы процветал от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, а потому многие в регионе считают, что Эстонии и сейчас нужно закрыть глаза на политические разногласия и сотрудничать с соседями. Эту мысль мы решили развить, учитывая события прошедших выходных.