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«Они сами зачастую опасаются вести дела у себя в стране». Предприниматели Ида-Вирумаа о ведении бизнеса с Россией

Диана Харламова
, журналист
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Leonid Eremeychuk / PantherMedia / Leonid Eremeychuk

Субботний недопереворот в России заставил прилипнуть к экранам смартфонов даже тех, кто следит за новостями лишь изредка. Были даже опасения, что начнется гражданская война. Онлайн мы наблюдали, как вооруженные люди входили в города и не встречали сопротивления. Обычно такая обстановка в стране не способствует успешному бизнесу, поэтому Rus.Postimees решил выяснить у предпринимателей Ида-Вирумаа, не изменилось ли их желание вести бизнес с восточными соседями.

Общеизвестно, что бизнес в Ида-Вирумаа долгие годы процветал от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, а потому многие в регионе считают, что Эстонии и сейчас нужно закрыть глаза на политические разногласия и сотрудничать с соседями. Эту мысль мы решили развить, учитывая события прошедших выходных.

Наш опрос показал, что «бессмысленный и беспощадный» субботний мятеж не потревожил жизнь эстонских предпринимателей. Далеко не всем до него было дело. «Я эти события как-то пропустил. Вообще, у соседей такой бардак творится! Пусть они там сами разбираются», - ответил на наш вопрос о несостоявшемся государственном перевороте владелец Sushi Out Олег. Он сообщил, что его не особо касаются политические разборки.

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