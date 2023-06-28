«Они сами зачастую опасаются вести дела у себя в стране». Предприниматели Ида-Вирумаа о ведении бизнеса с Россией

Субботний недопереворот в России заставил прилипнуть к экранам смартфонов даже тех, кто следит за новостями лишь изредка. Были даже опасения, что начнется гражданская война. Онлайн мы наблюдали, как вооруженные люди входили в города и не встречали сопротивления. Обычно такая обстановка в стране не способствует успешному бизнесу, поэтому Rus.Postimees решил выяснить у предпринимателей Ида-Вирумаа, не изменилось ли их желание вести бизнес с восточными соседями.