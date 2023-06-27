Начинает работу уличная кухня Праздника танца

Для приготовления супа представители Naiskodukaitse используют так называемые голландские котлы, которые работают на жидком топливе и позволяют быстро сварить большое количество супа. «Всего в эксплуатации шесть котлов, в каждом котле размещено три емкости по 150 литров. Таким образом, в одном котле можно приготовить сразу 450 литров супа, которым можно накормить около 1300 человек. Также одновременно может работать четыре-пять котлов».

По словам Айри Тооминг, в течение всей праздничной недели на двух уличных кухнях будет приготовлено около 150 000 порций супа. AS Balbiino - крупный спонсор XIII Молодежного праздника песни и танца - предлагает на десерт специально изготовленное к Празднику «певческо-танцевальное» мороженое, изготовленное из эстонских сливок, и вкус которого помогали выбирать сами певцы и танцоры.

В течение недели около 160 представителей Naiskodukaitse и Kaitseliit будут трудиться в команде уличных кухонь. «Мы уже в третий раз полностью отвечаем за организацию питания Праздника песни и танца, да и в более ранние годы многие женщины из Naiskodukaitse помогали в этой работе».

В этом году все дети и молодые люди, а также руководители их групп, питаются на площадках Праздника, используя многоразовую посуду Eesti Pandipakend. «После каждого приема пищи мы отправляем посуду и столовые приборы в специальную туннельную посудомоечную машину, расположенную на территории Eesti Pandipakend. Для выступающих на Празднике по большому счету ничего не меняется – они, как обычно, получают свой суп и хлеб, просто на этот раз их посуда не попадает в мусор, а мы направляем ее на мойку, чтобы использовать ее снова», - сказала координатор по посуде участников Праздника танца Каролин Метс.

«В первый день репетиций уже будет использовано более 10 000 многоразовых суповых тарелок и 12 000 ложек», - добавила она.