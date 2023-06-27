Железный человек Райт Ратасепп справился с самым сложным в своей жизни испытанием в Долине смерти

Ратасепп достиг подножья горы спустя 40 часов 9 минут и 50 секунд.

«Как сказал Райт, Долина смерти оправдывает свое название, поскольку лишь первые восемь часов марафона прошли относительно хорошо, оставшиеся 32 часа превратились в сплошное страдание и напряжение, кроме того, возникло множество других проблем, еоторые пришлось просто преодолевать.

Райт твердо убежден, что марафон в Долине смерти, считающейся самой жаркой точкой на планете, месте, где температура превышает иногда 50 градусов жары, один из самых сложных его вызовов, и один лишь финиш у подножия горы Маунт Уитни сам по себе является огромным личным достижением», — во вторник утром было написано на странице супермарафонца в социальной сети Facebook.

Самыми большими проблемами были тепло, исходящее от асфальта - оно оказывало на ноги марафонца такое сильное давление, которого бегун никогда раньше не испытывал; также мучил резкий солнечный свет и характерные для Долины смерти кажущиеся бесконечными прямые с подъемами и спусками.

В своем опубликованном ранее посте Ратасепп признался, что это самое сложное испытание в жизни.