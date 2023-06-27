Железный человек Райт Ратасепп справился с самым сложным в своей жизни испытанием в Долине смерти

Райт Ратасепп, сверхмарафонец, прославившийся своими крайне опасными экспериментами, справился с самым трудным испытанием в своей жизни в Калифорнии (США) – он начал 217-километровую дистанцию своего забега из самой низкой точки Северной Америки и закончил 40 часов спустя у подножия 2550-метровой вершины Маунт Уитни.
Ратасепп достиг подножья горы спустя 40 часов 9 минут и 50 секунд.
«Как сказал Райт, Долина смерти оправдывает свое название, поскольку лишь первые восемь часов марафона прошли относительно хорошо, оставшиеся 32 часа превратились в сплошное страдание и напряжение, кроме того, возникло множество других проблем, еоторые пришлось просто преодолевать.
Райт твердо убежден, что марафон в Долине смерти, считающейся самой жаркой точкой на планете, месте, где температура превышает иногда 50 градусов жары, один из самых сложных его вызовов, и один лишь финиш у подножия горы Маунт Уитни сам по себе является огромным личным достижением», — во вторник утром было написано на странице супермарафонца в социальной сети Facebook.
Самыми большими проблемами были тепло, исходящее от асфальта - оно оказывало на ноги марафонца такое сильное давление, которого бегун никогда раньше не испытывал; также мучил резкий солнечный свет и характерные для Долины смерти кажущиеся бесконечными прямые с подъемами и спусками.
В своем опубликованном ранее посте Ратасепп признался, что это самое сложное испытание в жизни.
«По словам Райта, это самое сложное испытание в его жизни, которое он для себя придумал. Мышцы ног надорваны, поднимать ноги можно, но выпрямлять их очень больно после 40-минутной передышки и разогрева в машине (разогрев, потому что поднялись примерно до 1000 метров высоты и предстояла дорога к подножию горы», — написано на странице Ратасеппа в Facebook.