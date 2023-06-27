Кому выгодны ценовые игры с биржевым пакетом Eesti Energia? Объясняет эксперт

«Вероятно, это в первую очередь связано с тем, что расчетные расходы для клиентов относительно одинаковы, независимо от объема их потребления, и более низкая ежемесячная плата не может покрыть расчетные расходы клиентов», - сказал Postimees Алликсон.

«Если сравнить новые биржевые пакеты Eesti Energia, например, с предлагаемой на сайте 220 Energia биржевой маржой в 0,63 цента/кВтч, пакет Eesti Energia дороже для клиентов, чье годовое потребление составляет примерно до 12 500 кВтч, то есть практически все собственники квартир и небольших частных домов, у которых нет электрического отопления», - добавил он.

Алликсон пояснил, что цена самого биржевого пакета зависит в первую очередь от почасовых цен на бирже электроэнергии, а доля платы за услуги зависит в первую очередь от уровня биржевой цены.

«Поэтому цены на электроэнергию для обладателей биржевых пакетов в дальнейшем могут на самом деле как расти, так падать в зависимости от движения рыночных цен. Например, потребляющий в среднем 3000 кВтч клиент при биржевом пакете платит Eesti Energia за услуги примерно 37 евро в год , а 220 Energia - 19 евро в год, что, например, при среднем рыночной цене электроэнергии 100 €/МВтч составит примерно девять процентов и пять процентов от стоимости электроэнергии соответственно», - уточнил Алликсон.

Алликсон является членом правления компании Baltic Energy Partners, занимающейся торговлей энергией.

Eesti Energia сообщила сегодня, что в течение лета унифицирует цены биржевого пакета электроэнергии, что означает снижение цен на электроэнергию с 1 июля для более чем 91 000 клиентов, хотя с августа повысит цену для 11 000 клиентов.