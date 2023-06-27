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Фото ⟩ Удивительное зрелище: молния создала в дереве светящуюся трещину

rus.postimees.ee
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Спасатели потушили дерево, в которое ударила молния.
Спасатели потушили дерево, в которое ударила молния. Фото: Lõuna-Eesti päästekeskus.

Вчерашняя гроза на Юге Эстонии не прошла без последствий. Спасательный департамент получил вызов в волость Канепи в связи с ударом молнии в дерево.

26 июня в 12:34 спасатели были вызваны в деревню Каагвере волости Канепи, где молния ударила в дерево, из-за чего оно загорелось. Когда спасатели прибыли на место, большой ясень горел изнутри открытым пламенем, создав в дереве большую светящуюся трещину. Спасатели потушили пожар и попросили владельца дороги сообщить об опасном дереве, которое после возгорания могло упасть на дорогу.

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