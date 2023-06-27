Фото ⟩ Удивительное зрелище: молния создала в дереве светящуюся трещину

26 июня в 12:34 спасатели были вызваны в деревню Каагвере волости Канепи, где молния ударила в дерево, из-за чего оно загорелось. Когда спасатели прибыли на место, большой ясень горел изнутри открытым пламенем, создав в дереве большую светящуюся трещину. Спасатели потушили пожар и попросили владельца дороги сообщить об опасном дереве, которое после возгорания могло упасть на дорогу.