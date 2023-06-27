Пошел в парк и исчез: пропавшего 12-летнего мальчика нашли за сотню километров от дома

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 12-летнего Кевина, который в понедельник, 26 июня, с улицы Майзи в Тарту отправился играть в парк и не вернулся домой.
Сегодня, 27 июня, близкие мальчика сообщили в полицию, что Кевин ушел из дома вчера около 17 часов, но не вернулся домой ни к вечеру, ни к утру. У ребенка был с собой телефон, но он был выключен, и не было возможности узнать, где он и с кем проводит время. Мальчик и раньше таким образом в одиночку уходил из дома, но через некоторое время возвращался домой.
По одной из версий, вчера вечером Кевин мог находиться вблизи Балтийского вокзала в Таллинне, эта информация проверялась, но ребенка там не нашли.
Вечером пресс-служба полиции сообщила, что полицейские обнаружили Кевина в Таллинне. С мальчиком все в порядке, он будет доставлен домой.