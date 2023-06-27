Пошел в парк и пропал: полиция ищет 12-летнего мальчика

Сегодня, 27 июня, близкие мальчика сообщили в полицию, что Кевин ушел из дома вчера около 17 часов, но не вернулся домой ни к вечеру, ни к утру. У ребенка есть с собой телефон, но он выключен, и нет возможности узнать, где он и с кем проводит время. Мальчик и раньше таким образом в одиночку уходил из дома, но через некоторое время возвращался домой.