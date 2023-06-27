Пошел в парк и пропал: полиция ищет 12-летнего мальчика

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Кевина, который в понедельник, 26 июня, с улицы Майзи в Тарту отправился играть в парк и до сих пор не вернулся домой.
Сегодня, 27 июня, близкие мальчика сообщили в полицию, что Кевин ушел из дома вчера около 17 часов, но не вернулся домой ни к вечеру, ни к утру. У ребенка есть с собой телефон, но он выключен, и нет возможности узнать, где он и с кем проводит время. Мальчик и раньше таким образом в одиночку уходил из дома, но через некоторое время возвращался домой.
По одной из версий, вчера вечером Кевин мог находиться вблизи Балтийского вокзала в Таллинне, эта информация проверялась, но ребенка там не нашли. Работа по установлению местонахождения мальчика продолжается, его приметы переданы всем патрулям.
Рост Кевина около 170 см, он среднего телосложения, блондин с короткими волосами. Когда он вышел из дома, на нем были черные шорты и бело-черные кроссовки, черная толстовка с капюшоном и головной убор.
Полиция просит всех, кто видел Кевина или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.