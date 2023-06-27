МИД Эстонии выделит на помощь Украине почти миллион евро

Средства предназначены на поддержку жителей Украины, внутренних беженцев и беженцев в Грузии и Молдове, чтобы предложить самые быстрые и эффективные решения.

«Гуманитарная помощь является частью комплексной помощи Эстонии Украине. Посредством этой помощи мы поддерживаем Украину и украинцев в преодолении последствий российской агрессии и продолжении жизни, в том числе в продолжении образования, несмотря на войну. Мы также помогаем Украине реагировать на воздействие продолжающихся нападений на гражданское население», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Спасательному департаменту будет выделено 315 600 евро на отправку пены, необходимой для тушения пожаров в инфраструктуре. 400 000 евро будут выделены общественной организации Pagulasalibi в качестве денежной помощи. В Украине денежная помощь для повышения самообеспеченности предоставляется домохозяйствам, которые полностью или частично зависят от сельскохозяйственной деятельности, и многоцелевая денежная помощь наиболее уязвимым домохозяйствам.

Общественной организации Mondo будет выделено 244 050 евро на срочный и легкий ремонт двух школ в Николаевской и Запорожской областях с целью, чтобы дети смогли пойти в школу в сентябре 2023 года. Кроме того, для учителей в школах организуется обучение цифровым навыкам и психологическая поддержка.