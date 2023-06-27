Поворот не туда: ископаемое топливо по-прежнему доминирует, несмотря на развитие зеленой энергетики

Мировой спрос на энергию вырос на один процент в прошлом году, как показано в Статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy). В нем подчеркивается, что 82% от общего объема поставок были обеспечены за счет добычи нефти и газа. И это несмотря на колоссальное увеличение объемов производства чистой энергии - на 266 гигаватт.

«Вопреки значительному расширению использования ветровой и солнечной энергии, выбросы парниковых газов снова увеличились», - заявила Джульет Давенпорт, глава британского Института энергетики Energy Institute.

«Мы по-прежнему движемся в направлении, обратном тому, которое было обозначено в Парижском соглашении по климату», - добавила она.

Какие виды ископаемого топлива преобладали в энергоснабжении в 2022 году?

Прошлый год был отмечен глобальным энергетическим кризисом из-за вторжения России в Украину. Цены на газ и уголь в Европе и Азии побили все рекорды.

Несмотря на потрясения, мировой спрос на энергоресурсы вырос. Так, спрос на первичную энергию увеличился примерно на 1% после снижения на 5,5% в 2021 году. Но это примерно на 3% выше показателя, зафиксированного в докоронавирусном, 2019 году.

Ветропарк. Фото: Enefit Green

Нефть, газ и уголь закрепили свои доминирующие позиции в удовлетворении глобального спроса на энергоносители.

На возобновляемые источники энергии, за исключением гидроэнергетики, приходилось 7,5% мирового энергопотребления, что примерно на один процент выше, чем годом ранее.