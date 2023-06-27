В Эстонии погиб ребенок украинских беженцев: для поддержки начат сбор средств

Местная украинская община начала сбор средств, чтобы покрыть расходы на похороны и поддержать семью в это трудное время.

Мать с ребенком приехали в Эстонию как военные беженцы из города Знаменка в Кировоградской области 9 марта прошлого года, отец уже находился здесь по работе.

Мать семейства с начала года активно участвует в Пайде в украинском танцевальном коллективе и несколько раз выступала на городских мероприятиях.

Любой желающий помочь может сделать пожертвование матери погибшего ребенка.