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В Эстонии погиб ребенок украинских беженцев: для поддержки начат сбор средств

Анне Пыдер
, журналист
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В субботу в молодой украинской семье, проживающей в Пайде, произошла большая трагедия – в ДТП погиб их трехлетний ребенок.

Местная украинская община начала сбор средств, чтобы покрыть расходы на похороны и поддержать семью в это трудное время.

Мать с ребенком приехали в Эстонию как военные беженцы из города Знаменка в Кировоградской области 9 марта прошлого года, отец уже находился здесь по работе.

Мать семейства с начала года активно участвует в Пайде в украинском танцевальном коллективе и несколько раз выступала на городских мероприятиях.

Любой желающий помочь может сделать пожертвование матери погибшего ребенка.

Реквизиты:

Arina Smirnova

EE422200221078950893

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