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В тройном ДТП пострадали три человека

Анне Пыдер
, журналист
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Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Сегодня, 27 июня, в 8.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 12-м километре шоссе Пийбе-Преэди-Коэру в Ярвамаа произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Пресс-секретарь полиции Ану Вильманн сказала, что в автомобиль Škoda Superb, который ехал по главной дороге, врезался Ford Mondeo, который выехал на дорогу со двора жилого дома. В результате столкновения Škoda отлетела в автомобиль Toyota, стоявший на обочине того же шоссе.

За рулем Škoda находилась 20-летняя женщина, за рулем Ford - 54-летний мужчина, а за рулем припаркованной на обочине Toyota - 51-летняя женщина. Все водители были трезвы и у них есть водительские права.

С места происшествия скорая помощь увезла в больницу 13-летнюю пассажирку Ford и 22-летнюю женщину пассажирку Škoda.

Водитель Škoda сама обратилась в ЭМО.

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