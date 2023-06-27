В тройном ДТП пострадали три человека

Пресс-секретарь полиции Ану Вильманн сказала, что в автомобиль Škoda Superb, который ехал по главной дороге, врезался Ford Mondeo, который выехал на дорогу со двора жилого дома. В результате столкновения Škoda отлетела в автомобиль Toyota, стоявший на обочине того же шоссе.

За рулем Škoda находилась 20-летняя женщина, за рулем Ford - 54-летний мужчина, а за рулем припаркованной на обочине Toyota - 51-летняя женщина. Все водители были трезвы и у них есть водительские права.

С места происшествия скорая помощь увезла в больницу 13-летнюю пассажирку Ford и 22-летнюю женщину пассажирку Škoda.