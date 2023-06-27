Департамент транспорта предупреждает: из-за жары дорожное покрытие плавится и становится скользким

«Призываю всех участников дорожного движения быть бдительными и сосредоточенными на дороге. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы каждый мог благополучно добраться до места назначения», - сказал Виктор Киселев, исполняющий обязанности директора службы по содержанию дорог Департамента транспорта.

«Давайте не будем отвлекаться, когда мы за рулем, а когда идем пешком, давайте убедимся, что водители нас видят. Если вы заметили опасные повороты дороги или любой другой фактор, влияющий на безопасность дорожного движения, пожалуйста, позвоните по номеру 1247», - добавил он.

Наибольшее воздействие жары в первую очередь сказывается на участках дорог с твердым покрытием, где из-за жары битум просачивается на поверхность. На дорогах и перекрестках со средним и интенсивным движением дорожные полотна могут начать «потеть». Ситуация может быть особенно сложной в населенных пунктах, где пешеходам придется переходить через «потные» дороги»

Дорожные службы готовы посыпать такие участки мелким гравием, щебнем и песком, чтобы облегчить ситуацию. Тем, кто передвигается на двухколесных транспортных средствах, следует быть особенно осторожным на этих участках дороги, так как дорога временами может стать скользкой.

Департамент транспорта рекомендует участникам дорожного движения по возможности не ездить по одной колее, а выбирать участок в пределах полосы, где дорожное покрытие не плавится.

На дорогах со свежим покрытием используйте всю ширину проезжей части, не превышайте максимальную скорость и старайтесь избегать движения в местах, где свежий битум размягчается.