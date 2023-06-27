Чеченец, выступающий под шведским флагом, дружит с путинским военачальником

Ранее Чимаев не комментировал свои отношения с Кадыровым, но теперь сделал это в интервью шведскому изданию Expressen. Режим Кадырова обвиняют в ущемлении оппозиции и СМИ в Чечне и преследовании гомосексуалистов. Кроме того, его боевики принимали активное участие в нападении на Украину.

Затем Expressen спросил Чимаева, как он бы описал свои отношения с Кадыровым. И уже когда его команда была готова завершить интервью, Чимаев все же ответил.

«Он президент моей страны. У Швеции есть король, верно? Если король захочет, чтобы я пообедал с ним, я это сделаю. Я уважаю короля. Он (Кадыров – ред.) президент моей страны, и я его уважаю. Если он пригласит меня на ужин, я поужинаю с ним. Если я поеду в США и президент пригласит, я поеду туда и поем с ним», — сказал Чимаев.

Журналист на этом не остановился и спросил, что боец ​​думает о нарушениях прав человека кадыровским режимом и связях с Путиным.

«Я спортсмен», — коротко ответил Чимаев, после чего его команда решила прервать интервью.