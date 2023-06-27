Чеченец, выступающий под шведским флагом, дружит с путинским военачальником

Хамзат Чимаев, чеченец, представляющий Швецию, три года назад совершил мощный взлет и стал одной из крупнейших звезд UFC. Уже тогда выяснилось, что Чимаев тесно общается с Рамзаном Кадыровым, одним из полевых командиров президента России Владимира Путина. Сейчас боец прокомментировал, что если его пригласят, то он готов пойти на ужин и с Кадыровым, и, например, с королем Швеции.
Ранее Чимаев не комментировал свои отношения с Кадыровым, но теперь сделал это в интервью шведскому изданию Expressen. Режим Кадырова обвиняют в ущемлении оппозиции и СМИ в Чечне и преследовании гомосексуалистов. Кроме того, его боевики принимали активное участие в нападении на Украину.
Затем Expressen спросил Чимаева, как он бы описал свои отношения с Кадыровым. И уже когда его команда была готова завершить интервью, Чимаев все же ответил.
«Он президент моей страны. У Швеции есть король, верно? Если король захочет, чтобы я пообедал с ним, я это сделаю. Я уважаю короля. Он (Кадыров – ред.) президент моей страны, и я его уважаю. Если он пригласит меня на ужин, я поужинаю с ним. Если я поеду в США и президент пригласит, я поеду туда и поем с ним», — сказал Чимаев.
Журналист на этом не остановился и спросил, что боец думает о нарушениях прав человека кадыровским режимом и связях с Путиным.
«Я спортсмен», — коротко ответил Чимаев, после чего его команда решила прервать интервью.
Звезда MMA Чимаев три года назад стал одной из главных звезд UFC. С тех пор он провел десять боев и ни в одном из них не проиграл. 29-летний чеченец сейчас считается одним из лучших бойцов UFC в мире в легком весе, но не выходил на ринг с сентября прошлого года. Поэтому атмосфера вокруг него более напряженная, чем когда-либо. В кругах ММА говорят, что его возвращение может состояться в октябре в Абу-Даби.