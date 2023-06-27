Не так уж плохо ⟩ Покупатели недвижимости могут ежемесячно тратить на выплаты по кредиту значительные суммы

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, возможность сразу внести сумму собственного финансирования свидетельствует о привычке большого числа людей создавать финансовый буфер. В то же время, есть возможности для улучшения ситуации, поскольку многие люди, которые уже хотят купить жилье, сталкиваются с необходимостью годами копить деньги перед ожидаемой сделкой.

«Из тех, кто хочет купить новое жилье, 21% должны копить на первоначальный взнос до трех лет, а 16% – от четырех до шести лет. Каждый десятый человек, думающий о покупке нового жилья, считает, что ему нужно копить деньги не менее семи лет, чтобы сделать свою мечту реальностью», – сказал Ребане.

Помимо собственного капитала, для обслуживания жилищного кредита важна также сумма возвратного платежа, которую вы ежемесячно выплачиваете банку. По данным опроса, четверть домохозяйств в состоянии выплачивать максимум 400 евро в месяц.

Почти треть респондентов могут позволить себе выплачивать от 400 до 600 евро из своего семейного бюджета, а 12% домохозяйств могут позволить себе выплачивать более 800 евро.