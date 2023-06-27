Rus.Postimees.ee112Для подписчиковВ перевернувшемся грузовике Сил обороны тяжело пострадал один человекНовость дополняется Кевин Вольтер, Марианне Лоорентс27 июня 2023, 16:29Facebook TwitterComments Грузовик, принадлежащий Силам обороны, потерял управление и перевернулся. Фото: Marianne LoorentsСегодня в 14:56 в деревне Имасту волости Тапа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: грузовик Mercedes-Benz, принадлежащий Силам обороны, потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.Facebook TwitterComments Ключевые слова ДТПсилы оборонысилы обороны эстониитапаимасту Pекомендуем