Грузовик, принадлежащий Силам обороны, потерял управление и перевернулся.
Грузовик, принадлежащий Силам обороны, потерял управление и перевернулся. Фото: Marianne Loorents

Сегодня в 14:56 в деревне Имасту волости Тапа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: грузовик Mercedes-Benz, принадлежащий Силам обороны, потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.

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