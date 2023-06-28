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Кто на самом деле стоит за бунтом Пригожина

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Директор "Росгвардии" Виктор Золотов и секретарь Совета Безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев
Директор "Росгвардии" Виктор Золотов и секретарь Совета Безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев Фото: Reuters / Scanpix

В то, что шеф ЧВК «Вагнер» сам придумал поход на Москву и во время мятежа действовал в одиночку, не верят ни независимые политологи, ни советники украинского руководства, ни охранники Путина. Rus.Postimees присмотрелся к доступной конспирологии несостоявшегося ремейка «восстания Емельяна Пугачева».

Мы русские, с нами - ***

С первых часов того, что Кремль оперативно оценил как «вооруженный мятеж», многие наблюдатели задавались вопросом, а кто помогает Пригожину в Москве? Действительно, как можно было на уровне спецслужб проморгать подготовку марш-броска многотысячной частной армии сначала через государственную границу, а затем через территорию сразу трех регионов РФ (Ростовская, Воронежская, Липецкая области), где мятежникам не было оказано вообще никакого сопротивления, кроме нескольких неудачных вертолетных атак. Причем приказы уничтожить вагнеровцев получали летчики Минобороны, но в итоге они сами и погибали от систем ПВО, которые есть у пригожинской частной армии.

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