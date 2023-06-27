Суд аннулировал решение об увольнении эстонского топ-чиновника: его должны вернуть на работу

Хельдна после завершения ротации в Налогово-таможенном департаменте должен был приступить к работе в полиции 16 апреля этого года, но в тот же день его уволили из полиции. Хельдна был освобожден от службы из-за того, что у него не было доступа к государственной тайне, что было необходимо для работы на той должности, которую он должен был занимать в PPA. Разрешение на доступ к государственной тайне ранее было аннулировано КаПо в связи с предъявлением ему подозрения в рамках уголовного производства.

Административный суд постановил, что работа на одной конкретной должности, для которой требование наличия допуска к государственной тайне установлено руководителем PPA, не является обстоятельством, исключающим назначение на предусмотренную законом службу. Таким образом, по мнению суда, заявитель не мог быть уволен на правовом основании, указанном в распоряжении PPA. Суд также постановил, что к жалобщитку, как и к любому другому сотруднику полиции, которые подозревается в уголовном производстве, PPA должен был применить положение Закона о полиции и погранохране, согласно которому такой сотрудник может быть переведен на другую должность или временно отстранен от должности на время уголовного производства.