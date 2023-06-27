Суд аннулировал решение об увольнении эстонского топ-чиновника: его должны вернуть на работу

Сегодняшним решением Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу Ээрика Хельдна и аннулировал распоряжение Департамента полиции и погранохраны (PPA), согласно которому Хельдна был уволен из полиции. Суд восстановил Хельдна в должности и обязал PPA выплатить ему зарплату за то время, что он был отстранен от службы.
Хельдна после завершения ротации в Налогово-таможенном департаменте должен был приступить к работе в полиции 16 апреля этого года, но в тот же день его уволили из полиции. Хельдна был освобожден от службы из-за того, что у него не было доступа к государственной тайне, что было необходимо для работы на той должности, которую он должен был занимать в PPA. Разрешение на доступ к государственной тайне ранее было аннулировано КаПо в связи с предъявлением ему подозрения в рамках уголовного производства.
Административный суд постановил, что работа на одной конкретной должности, для которой требование наличия допуска к государственной тайне установлено руководителем PPA, не является обстоятельством, исключающим назначение на предусмотренную законом службу. Таким образом, по мнению суда, заявитель не мог быть уволен на правовом основании, указанном в распоряжении PPA. Суд также постановил, что к жалобщитку, как и к любому другому сотруднику полиции, которые подозревается в уголовном производстве, PPA должен был применить положение Закона о полиции и погранохране, согласно которому такой сотрудник может быть переведен на другую должность или временно отстранен от должности на время уголовного производства.
Административный суд признал, что увольнение сотрудника полиции на том основании, что КаПо отозвала разрешение на доступ к государственной тайне путем возбуждения уголовного дела, противоречит цели положения закона о переводе на другую должность или временном снятие со службы. Целью этого является защита принципа презумпции невиновности.
PPA должен предложить Хельдна работу
Суд также удовлетворил требование заявителя о восстановлении на работе, поскольку во время освобождения от службы заявитель воспитывал ребенка в возрасте до семи лет. А именно, хотя обычно при незаконном увольнении можно требовать только материальную компенсацию, в виде исключения должностное лицо, находящееся на момент увольнения в состоянии беременности, имеющее право на отпуск по беременности и родам, отцовству или усыновлению, воспитывающее ребенка в возрасте до семи лет может требовать восстановления на работе и выплаты компенсации за время отсутствия на службе.
Суд также пояснил, что PPA должен рассмотреть вопрос о том, может ли заявитель приступить к работе на прежней должности, а если нет, то можно ли перевести его на другую должность в PPA, и если нет, то отстранить его от службы.
PPA должно выплатить заявителю зарплату за время, которое он был вынужден пропустить. Точная сумма должна быть определена в PPA.
Суд обязал сегодняшнее решение исполнить безотлагательно в части восстановления заявителя на службе в PPA и обязал PPA уплатить зарплату за два месяца, т.е. время его вынужденного отсутствия на службе.
Решение не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде не позднее 27 июля 2023 года.