Полиция продолжает поиски пропавшего в июне 81-летнего Эльмара

Последний раз семья выходила на контакт с ним 11 июня. Рост Эльмара около 164 см, он худощавого телосложения. Он сутулится и хромает на одну ногу, держится довольно отстранено и избегает контактов с другими.

«Информация об исчезновении Эльмара поступила в полицию 26 июня, после чего мы проверили разные места и собрали информацию от его родственников о его ежедневных перемещениях и возможных местах нахождения. В конце июня мы провели поиск на местности в районе Кавару недалеко от его дома, как с воздуха с помощью беспилотника, так и с помощью поисковых собак. Кроме того, мы проверили больницы, поговорили с водителями автобусов и проверили различные адреса, но, к сожалению, Эльмар до сих пор не найден», - сказала Керда Саагим, участковый полицейский Пярнуского отделения полиции.