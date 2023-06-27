Пропавший в июне мужчина найден мертвым

Полиция в июне просила помощи в поисках пропавшего в Пярну 81-летнего Эльмара. Сегодня, 22 сентября, стало известно, что он был найден мертвым.
Последний раз семья выходила на контакт с ним 11 июня. «Информация об исчезновении Эльмара поступила в полицию 26 июня, после чего мы проверили разные места и собрали информацию от его родственников о его ежедневных перемещениях и возможных местах нахождения. В конце июня мы провели поиск на местности в районе Кавару недалеко от его дома, как с воздуха с помощью беспилотника, так и с помощью поисковых собак. Кроме того, мы проверили больницы, поговорили с водителями автобусов и проверили различные адреса, но, к сожалению, Эльмар до сих пор не найден», - сказала в июле участковый Пярнуского отделения полиции Керда Саагим.
Сегодня, 22 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Эльмар был найден мертвым.
Участковый Пярнуского отделения полиции Сигне Лааси рассказала, что 5 августа в полицию поступило сообщение, что в деревне Селисте в Пярнумаа мужчина, отправившийся в лес за грибами, нашел человеческие останки.
«Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, и теперь установлено, что это был 81-летний Эльмар, пропавший без вести в июне этого года. Оснований подозревать в его смерти преступление нет», - уточнила она.