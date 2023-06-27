Пропавший в июне мужчина найден мертвым

Последний раз семья выходила на контакт с ним 11 июня. «Информация об исчезновении Эльмара поступила в полицию 26 июня, после чего мы проверили разные места и собрали информацию от его родственников о его ежедневных перемещениях и возможных местах нахождения. В конце июня мы провели поиск на местности в районе Кавару недалеко от его дома, как с воздуха с помощью беспилотника, так и с помощью поисковых собак. Кроме того, мы проверили больницы, поговорили с водителями автобусов и проверили различные адреса, но, к сожалению, Эльмар до сих пор не найден», - сказала в июле участковый Пярнуского отделения полиции Керда Саагим.