Президент Эстонии: мятеж «Вагнера» продемонстрировал непредсказуемость России

Президент Эстонии Алар Карис сказал во вторник совету по гособороне, что мятеж «Вагнера» показал, насколько непредсказуемым может быть внутреннее равновесие в России.
Карис сказал, что произошедшее на выходных вооруженное выступление против российского военного руководства и власти президента Путина заставляет задуматься.
«Мы увидели, насколько непредсказуемым может быть внутреннее равновесие в начавшей войну против Украины России. Мы увидели, как созданная, снаряженная и работавшая при поддержке Кремля организация напала на эту же самую власть и ее вооруженные силы, как захватывает части города и, не встретив сопротивления, объединенный штаб российских войск в Ростове. Мы также увидели, что находящийся в должности президент был вынужден создать вблизи Москвы линии обороны, чтобы сдержать марш своих наемников в направлении столицы. Мы увидели пассивность российского населения и нерешительность их государственных институтов», - сказал президент.
Президент сослался на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который отметил, что мятеж «Вагнера» в России подтверждает, что вторжение Путина в Украину было стратегической ошибкой. «Агрессия против Украины подрывает режим Путина», - сказал президент.
События будут, несомненно, развиваться дальше, по словам Кариса, они окажут значительное и долгосрочное влияние на внутреннюю стабильность в России. «Каким именно будет это влияние, пока, скорее всего, никто не знает, но мы должны быть готовы к быстрым изменениям в соседнем государстве», - сказал он.
«Какие выводы мы можем сделать? Во-первых - мы должны следить за ситуацией и быть способными быстро повысить степень готовности, чтобы отреагировать на потенциальные последствия внутреннего напряжения в России, которые могут проявиться в Эстонии», - сказал президент.
«Я подчеркиваю - за эти выходные ни разу не возникло угрозы для нашей безопасности и безопасности наших союзников, и сейчас ситуация на восточной границе Эстонии и за границей привычная и стабильная. Но внутреннее тление в России продолжается, и мы должны сохранять бдительность. Я получил подтверждения от правительства, руководства Сил обороны и Департамента полиции и погранохраны, что соответствующие планы и подготовка к различным сценариям имеются», - добавил он.
Карис посчитал необходимым сохранять в фокусе внимания обеспечение победы Украины на фронте. «Мы можем сделать это, предоставляя военную и прочую помощь. Целью Эстонии должна также быть дальнейшая интеграция Украины в евроатлантические структуры, что является единственным перспективным способом гарантировать в Европе мир на долгое время», - сказал Карис.
«В-третьих, мы продолжим вместе с союзниками укреплять сдерживающую и оборонительную позицию НАТО, следующей важной вехой которой станет предстоящий через пару недель саммит в Вильнюсе. Мы рассчитываем на то, что Вильнюс принесет важные для европейской безопасности содержательные решения. Для Эстонии важно одобрение региональных оборонных планов вместе с назначением конкретных подразделений и их передачей в цепочку приказов НАТО. Разумеется, мы ждем также, чтобы Швеция на этом саммите вступила в НАТО, и я надеюсь, что предстоящие переговоры с Турцией приведут к этому результату», - сказал Карис.
Совет по гособороне - это консультирующий орган при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по гособороне, председатель парламентской комиссии по иностранным делам, глава МИД, министр обороны, министр финансов, глава МВД, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны. Совет обсуждает важные с точки зрения гособороны вопросы и высказывает мнение по ним.