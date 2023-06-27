Президент Эстонии: мятеж «Вагнера» продемонстрировал непредсказуемость России

«Я подчеркиваю - за эти выходные ни разу не возникло угрозы для нашей безопасности и безопасности наших союзников, и сейчас ситуация на восточной границе Эстонии и за границей привычная и стабильная. Но внутреннее тление в России продолжается, и мы должны сохранять бдительность. Я получил подтверждения от правительства, руководства Сил обороны и Департамента полиции и погранохраны, что соответствующие планы и подготовка к различным сценариям имеются», - добавил он.

Карис посчитал необходимым сохранять в фокусе внимания обеспечение победы Украины на фронте. «Мы можем сделать это, предоставляя военную и прочую помощь. Целью Эстонии должна также быть дальнейшая интеграция Украины в евроатлантические структуры, что является единственным перспективным способом гарантировать в Европе мир на долгое время», - сказал Карис.

«В-третьих, мы продолжим вместе с союзниками укреплять сдерживающую и оборонительную позицию НАТО, следующей важной вехой которой станет предстоящий через пару недель саммит в Вильнюсе. Мы рассчитываем на то, что Вильнюс принесет важные для европейской безопасности содержательные решения. Для Эстонии важно одобрение региональных оборонных планов вместе с назначением конкретных подразделений и их передачей в цепочку приказов НАТО. Разумеется, мы ждем также, чтобы Швеция на этом саммите вступила в НАТО, и я надеюсь, что предстоящие переговоры с Турцией приведут к этому результату», - сказал Карис.