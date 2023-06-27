Эстонский тренер по легкой атлетике подозревается в половых связях с учениками

Бессрочное отстранение и возражения Виру

В феврале разразился скандал, когда тренер по легкой атлетике Мехис Виру был отстранен от работы в спорте на неопределенный срок, а одна из его самых известных учениц, прыгунья в высоту Кармен Бруус, оказалась замешанной в этом.

В августе 2022 года в Союз легкой атлетики Эстонии (EKJL) поступило четыре письменных заявления от четырех сторон, в которых обращалось внимание на неэтичное поведение Мехиса Виру и неподобающее для тренера жестокое обращение с тренируемыми им несовершеннолетними спортсменами.

Поскольку в заявлениях содержались ссылки на поведение, неподобающее тренеру, неэтичное поведение и поведение, не соответствующее хорошим стандартам и практике, а также возможные нарушения этического кодекса тренеров, Союз инициировал дисциплинарное разбирательство.

После пятимесячного расследования Дисциплинарный комитет пришел к выводу, что Виру нарушил требования этического кодекса тренеров и что эти нарушения были такого характера, что, по мнению комитета, он не годится для работы в качестве тренера или другого спортивного персонала.

В то время Виру прокомментировал решение Союза через своего адвоката, назвав его шокирующим. «Я подтверждаю, что вел себя образцово как тренер и как человек, и что был заботлив по отношению к тем, кого тренирую. Я не действовал так, что выходил за рамки хорошего поведения или таким образом, что это являлось бы нарушением Кодекса тренерской этики. Я никогда не был в неподобающих отношениях с учениками и не подвергал их физическому насилию», - заявил он в феврале.