Эстонский тренер по легкой атлетике подозревается в половых связях с учениками

Сегодня полиция возбудила уголовное дело против тренера по легкой атлетике Мехиса Виру. Согласно подозрению, он злоупотреблял своим положением тренера и своим влиянием на учеников. Прокурор подчеркивает, что как число потерпевших, так и первоначальное подозрение еще могут измениться.
По словам Кайри Калдоя, ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры, тренер подозревается в том, что злоупотреблял доверием и зависимостью учеников и вступал с ними в половую связь. «Использовать таким образом спортивные амбиции и зависимые отношения молодых людей для вступления в половую связь - это уголовное преступление. Поэтому мы должны тщательно расследовать подозрение в рамках уголовного процесса», - пояснила Калдоя.
В связи с предъявленным подозрением полиция во вторник утром задержала Виру для первоначальных процессуальных действий, после чего он был отпущен, сообщила газета Õhtuleht.
«Благополучие и успех людей часто зависят от кого-то на работе, в школе, на учебе или в других сферах жизни. Однако этим влиянием или ролью нельзя злоупотреблять. Оказывать таким образом влияние на человека с целью вовлечения его в сексуальные отношения является уголовным преступлением. В таких случаях только спустя много лет человек может осознать, что на него оказывали влияние и злоупотребляли им. Уголовное расследование продолжается, поэтому как число потерпевших, так и первоначальное подозрение еще могут измениться», - сказала Калдоя.
Она призывает людей обращаться в полицию или в службы поддержки жертв, как только они почувствуют, что на них было оказано давление с целью принуждения к сексуальному контакту с использованием влияния или зависимости. И даже тогда, когда с момента возможного преступления прошли годы. «Даже если в уголовно-процессуальном плане по конкретному делу уже ничего нельзя сделать, это может помочь раскрыть другое дело. Но самое главное - это восстановление душевного спокойствия», - сказала Калдоя.
Бессрочное отстранение и возражения Виру
В феврале разразился скандал, когда тренер по легкой атлетике Мехис Виру был отстранен от работы в спорте на неопределенный срок, а одна из его самых известных учениц, прыгунья в высоту Кармен Бруус, оказалась замешанной в этом.
В августе 2022 года в Союз легкой атлетики Эстонии (EKJL) поступило четыре письменных заявления от четырех сторон, в которых обращалось внимание на неэтичное поведение Мехиса Виру и неподобающее для тренера жестокое обращение с тренируемыми им несовершеннолетними спортсменами.
Поскольку в заявлениях содержались ссылки на поведение, неподобающее тренеру, неэтичное поведение и поведение, не соответствующее хорошим стандартам и практике, а также возможные нарушения этического кодекса тренеров, Союз инициировал дисциплинарное разбирательство.
После пятимесячного расследования Дисциплинарный комитет пришел к выводу, что Виру нарушил требования этического кодекса тренеров и что эти нарушения были такого характера, что, по мнению комитета, он не годится для работы в качестве тренера или другого спортивного персонала.
В то время Виру прокомментировал решение Союза через своего адвоката, назвав его шокирующим. «Я подтверждаю, что вел себя образцово как тренер и как человек, и что был заботлив по отношению к тем, кого тренирую. Я не действовал так, что выходил за рамки хорошего поведения или таким образом, что это являлось бы нарушением Кодекса тренерской этики. Я никогда не был в неподобающих отношениях с учениками и не подвергал их физическому насилию», - заявил он в феврале.