«Новости в 7» за 27 июня: надо ли Эстонии еще больше опасаться России после «мятежа», почему инвесторы не спешат в Ида-Вирумаа, как идут дела у антикваров и что такое «экстатический танец»

Сегодня в выпуске:

- Какие темы обсуждались и какие решения были приняты в ходе заседания государственного совета по безопасности? В созванном президентом республики экстренном совещании приняли участие представители правительства и силовых ведомств

- Коротко по стране: увязанные с доверием правительству законопроекты не нарушили основ конституции, чем накормят участников молодежного праздника песни и танца, и как спасатели рекомендуют защищаться от агрессивных птиц

- Северо-Восток Эстонии готовится к справедливому переходу и с нетерпением ждет помощи от государства. Какие суммы будут выделены из специального фонда и какие меры поддержки предложат предприятиям и населению региона?

- С годами интерес людей к старинным, винтажным и антикварным вещам только возрастает. Однако эта отрасль в последнее время испытывает различные сложности, связанные как с последствиями пандемии, так и с войной в Украине. Наша корреспондент выясняла, как сейчас идут дела у коллекционеров и торговцев антиквариатом

- С миру по нитке: какие за учения проходят в балтийском небе, почему жители одного из американских штатов остались без электричества , что сжигают в Мьянме, какой город назвали самым загрязненным и в чем признался Джо Байден.

- Изучаем новое явление на местных массовых вечеринках. Что такое экстатический танец, кому он подходит и какие эмоции помогает высвободить - выясняла наша корреспондент