Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 июня: надо ли Эстонии еще больше опасаться России после «мятежа», почему инвесторы не спешат в Ида-Вирумаа, как идут дела у антикваров и что такое «экстатический танец»
Сегодня в выпуске:
- Какие темы обсуждались и какие решения были приняты в ходе заседания государственного совета по безопасности? В созванном президентом республики экстренном совещании приняли участие представители правительства и силовых ведомств
- Коротко по стране: увязанные с доверием правительству законопроекты не нарушили основ конституции, чем накормят участников молодежного праздника песни и танца, и как спасатели рекомендуют защищаться от агрессивных птиц
- Северо-Восток Эстонии готовится к справедливому переходу и с нетерпением ждет помощи от государства. Какие суммы будут выделены из специального фонда и какие меры поддержки предложат предприятиям и населению региона?
- С годами интерес людей к старинным, винтажным и антикварным вещам только возрастает. Однако эта отрасль в последнее время испытывает различные сложности, связанные как с последствиями пандемии, так и с войной в Украине. Наша корреспондент выясняла, как сейчас идут дела у коллекционеров и торговцев антиквариатом
- С миру по нитке: какие за учения проходят в балтийском небе, почему жители одного из американских штатов остались без электричества , что сжигают в Мьянме, какой город назвали самым загрязненным и в чем признался Джо Байден.
- Изучаем новое явление на местных массовых вечеринках. Что такое экстатический танец, кому он подходит и какие эмоции помогает высвободить - выясняла наша корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 июня.