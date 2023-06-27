Любители пива подняли на смех новую кампанию A. Le Coq

Например, один ответ на вопрос утверждает, что диаметр футбольного мяча составляет 70 сантиметров, хотя на самом деле он намного меньше.

В дополнение к ложному представлению о футболе, на крышках утверждается, что химический символ серебра - Au, хотя на самом деле это золото (серебро - это Ag).

Ассистент по маркетингу завода по производству напитков Брита Уус отметила, что, несмотря на то, что вопросы были проверены несколькими людьми, товары с неправильными ответами каким-то образом все же попали в магазины.

«Эту ошибку мы обнаружили довольно быстро, но неизбежно какая-то часть попала к потребителям», - сказала она и добавила, что партия с правильными ответами уже находится в производстве.