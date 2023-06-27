Любители пива подняли на смех новую кампанию A. Le Coq

Последние несколько дней наблюдательные любители пива в соцсетях поднимали на смех рекламную кампанию пивных бутылок A. Le Coq, поскольку ответы на вопросы на крышках бутылок не соответствуют действительности.
Например, один ответ на вопрос утверждает, что диаметр футбольного мяча составляет 70 сантиметров, хотя на самом деле он намного меньше.
В дополнение к ложному представлению о футболе, на крышках утверждается, что химический символ серебра - Au, хотя на самом деле это золото (серебро - это Ag).
Ассистент по маркетингу завода по производству напитков Брита Уус отметила, что, несмотря на то, что вопросы были проверены несколькими людьми, товары с неправильными ответами каким-то образом все же попали в магазины.
«Эту ошибку мы обнаружили довольно быстро, но неизбежно какая-то часть попала к потребителям», - сказала она и добавила, что партия с правильными ответами уже находится в производстве.
Уус отметила, что ошибка произошла с двумя вопросами и ответами, и, насколько ей известно, другого брака в производстве не было.