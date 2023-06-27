Путин признал спонсирование ЧВК «Вагнер» государством

«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы »Вагнер« полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», - сказал Путин. По его словам, с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание членов ЧВК «Вагнер» и стимулирующие выплаты из бюджета было выделено 86 млрд рублей и еще 110 млрд рублей на страховые выплаты.

«При этом собственник (ЧВК »Вагнер« - прим.ред.) - компания »Конкорд« - через военторг, при всем том, что само содержание »Вагнера« было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб», - сказал Путин. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - добавил президент РФ.

Кремль отрицал причастность к ЧВК «Вагнер»

В 2018 году Путин, отвечая на вопрос журналистов о деятельности ЧВК «Вагнер» в Сирии, отрицал связь группировки с государством. «Что касается частных компаний, которые вы упомянули, это не государство российское, они не являются участниками боевых действий. Это не российское государство и не российская армия», - сказал тогда президент РФ.

В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Маркон рассказал, что Путин убеждал его в непричастности государства к ЧВК «Вагнер». «Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой "Вагнер"», - рассказал Макрон. После участия ЧВК во вторжении в Украину, как сказал Макрон, Москва признала тот факт, что это - «неомафиозный» инструмент Кремля.