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Двойные стандарты ⟩ Банк Эстонии призывает к снижению зарплат, но повышает их своим сотрудникам

rus.postimees.ee
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Мадис Мюллер.
Мадис Мюллер. Фото: Konstantin Sednev

Средняя зарплата в Банке Эстонии приближается к 3600 евро, и росту зарплат не мешает даже нынешняя высокая инфляция, пишет Äripäev.

Согласно бюджету, утвержденному в начале года, расходы Банка Эстонии в этом году увеличатся на 8,8 процента, до 28,5 миллиона евро. Согласно зарплатному фонду, в этом году в Банке Эстонии планируется рост зарплат на 11,7 процента, а общая сумма затрат на зарплаты составит 14,3 миллиона евро. В прошлом году в Банке Эстонии работали почти 230 человек, а средняя зарплата составляла 3260 евро в месяц.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

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