Двойные стандарты ⟩ Банк Эстонии призывает к снижению зарплат, но повышает их своим сотрудникам

Согласно бюджету, утвержденному в начале года, расходы Банка Эстонии в этом году увеличатся на 8,8 процента, до 28,5 миллиона евро. Согласно зарплатному фонду, в этом году в Банке Эстонии планируется рост зарплат на 11,7 процента, а общая сумма затрат на зарплаты составит 14,3 миллиона евро. В прошлом году в Банке Эстонии работали почти 230 человек, а средняя зарплата составляла 3260 евро в месяц.