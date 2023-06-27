«На защиту Путина никто не встал»: Навальный прокомментировал мятеж Пригожина

Алексей Навальный рассказал, что с 1 июня он находится в информационной изоляции, и когда адвокаты спросили его, как у него прошло военное положение, политик решил, что они шутят.

«А когда минуту спустя мне рассказывали про захват Ростова, сбитые вертолеты и военную колонну, движущуюся в Москву, чтобы «убить тварь Шойгу», а судебные в масках тоже слушали и кивали головой, я все ждал, что кто-то крикнет: «Это программа "Розыгрыш"!», - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Навального, из произошедшего накануне мятежа Пригожина он сделал несколько выводов.

«Нет большей угрозы для России, чем режим Путина. Это не Запад и не оппозиция сбивали российские вертолеты над Россией. Это не ФБК поставил Россию на порог гражданской войны (и не факт, что мы оттуда ушли). Это сделал Путин персонально. Напоминаю, что он лично помиловал всех этих осужденных, что ехали убивать Шойгу и кого там еще они хотели убивать», - написал он.

Навальный также отметил, что режим Путина настолько опасен для страны, что даже его неизбежный распад создаст угрозу гражданской войны: «Теперь мы точно понимаем: стая сторонников Путина готова начать войну всех против всех в любой момент. Поэтому нам всем крайне важно помнить, что любой постпутинский транзит должен быть связан со свободными выборами».

Российский политик подчеркнул, что в момент, когда на Москву ехали колонны военных для ее захвата, на защиту Путина никто не встал, никакого единения нации вокруг него не произошло: «Мы (пока) не знаем точно, насколько популярен Пригожин и его идеи в войсках, но, скорее всего, Путин там еще менее популярен. По крайней мере, в воюющих частях».

То, что развязанная Путиным война может погубить и развалить Россию, больше не драматическое восклицание, считает оппозиционер.