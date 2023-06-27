Покупка автомобиля: кредит или лизинг – что выбрать?

Эта налоговая разница означает, что при тех же параметрах договора – первоначальный взнос, срок, остаточная стоимость, проценты – ежемесячный платеж по аренде пользования будет несколько ниже, чем при аренде капитала.

Причина в том, что, согласно системе налога с оборота, в случае аренды капитала проценты начисляются на стоимость транспортного средства вместе с налогом с оборота, а в случае аренды пользования – на сумму без НСО. В случае аренды пользования налог с оборота добавляется к ежемесячному платежу уже после начисления процентов.

Возникает небольшая выгода, однако здесь кроются и определенные риски.

Один из них вот-вот реализуется в виде запланированного правительством повышения налога с оборота. В случае договора аренды капитала, заключенного до повышения налога, ежемесячный платеж не увеличится, а вот платежи по аренде пользования с момента применения новой налоговой ставки вырастут соответственно.

Для оформления лизинга также требуется самофинансирование в размере не менее 10 процентов от покупной цены автомобиля. Срок лизинга, как правило, составляет до семи лет, при этом возраст транспортного средства на конец периода лизинга не должен превышать 12 лет.