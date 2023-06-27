Покупка автомобиля: кредит или лизинг – что выбрать?

Покупка автомобиля – важное решение: нужно выбрать подходящую машину, продумав все: от размера автомобиля до расхода топлива. Не менее важен и вопрос финансирования покупки: что выбрать – автокредит или лизинг? Тем более, что многие используют эти понятия как синонимы и не знают, чем они отличаются. Давайте разберемся, что к чему.
Автокредит и автолизинг – два разных варианта кредитования, которые предлагают банки. Их основное отличие заключается в праве собственности на автомобиль: при лизинге машина служит залогом по кредиту и остается в собственности лизинговой компании до конца срока лизинга, а в случае автокредита клиент сразу становится собственником.
Собственник автомобиля может сам решать, покупать ли ему полис каско в дополнение к обязательному дорожному страхованию. Кроме того, между этими двумя вариантами есть различия в расчете налога с оборота и, конечно же, в процентной ставке.
Лизинг применяется в основном для дорогих автомобилей
По словам руководителя отдела лизинга LHV Эрки Линка, к лизингу прибегают преимущественно при покупке новых автомобилей. «В лизинг обычно приобретают относительно дорогие автомобили. Так, средняя стоимость транспортных средств, пополнивших лизинговый портфель LHV в этом году, составляет 32 400 евро, а средний возраст на момент покупки – три года. Существует два варианта лизинга: аренда капитала (или финансовая аренда - прим.ред.) и аренда пользования (или операционная аренда - прим.ред.). Аренда пользования является более гибким вариантом - клиент может пользоваться автомобилем в течение всего периода аренды, а затем решить, вернуть ли его, продлить срок пользования или выкупить у лизинговой компании. В период лизинга можно в любой момент продать автомобиль, погасив при этом остаток его стоимости. Аренда капитала аналогична покупке в рассрочку. В этом случае вся стоимость транспортного средства, включая проценты, погашается в период лизинга, и к концу срока действия договора клиент становится собственником автомобиля», – объяснил Линк.
Следует иметь в виду, что условия лизинга предполагают больше ограничений как для автомобиля, так и для его пользователя – например, требуется обязательно оформить каско и обеспечить, чтобы гарантия на транспортное средство не прекращалась. Это означает, что в течение гарантийного срока обслуживание и ремонт транспортного средства должны производиться в авторизованном производителем дилерском центре в соответствии с предусмотренным перечнем работ.
Только тогда банк может гарантировать хорошее состояние и максимальное сохранение ценности автомобиля. Вместе с истечением гарантийного срока как правило снимается и обязанность обслуживать автомобиль в дилерском центре. Исключением является аренда пользования, при которой нужно считаться с условиями лица, которое берет на себя обязательство выкупить транспортное средство.
«Эти ограничения и обязанность страховать автомобиль в известной степени компенсируются процентной ставкой, которая обычно ниже, чем для автокредита, поскольку в случае лизинга сам автомобиль служит залогом, в то время как автокредит – кредит без залога», — объяснил Линк.
Лизинг – это финансовый продукт, облагаемый налогом с оборота. При этом важно отметить, что учет налога с оборота при аренде капитала и при аренде пользования различается. Аренда капитала рассматривается как сделка купли-продажи и предусматривает начисление налога с оборота в момент покупки. Аренда пользования с точки зрения налога с оборота аналогична, например, договору с оператором связи, то есть налог с оборота начисляется на сумму ежемесячного счета.
Эта налоговая разница означает, что при тех же параметрах договора – первоначальный взнос, срок, остаточная стоимость, проценты – ежемесячный платеж по аренде пользования будет несколько ниже, чем при аренде капитала.
Причина в том, что, согласно системе налога с оборота, в случае аренды капитала проценты начисляются на стоимость транспортного средства вместе с налогом с оборота, а в случае аренды пользования – на сумму без НСО. В случае аренды пользования налог с оборота добавляется к ежемесячному платежу уже после начисления процентов.
Возникает небольшая выгода, однако здесь кроются и определенные риски.
Один из них вот-вот реализуется в виде запланированного правительством повышения налога с оборота. В случае договора аренды капитала, заключенного до повышения налога, ежемесячный платеж не увеличится, а вот платежи по аренде пользования с момента применения новой налоговой ставки вырастут соответственно.
Для оформления лизинга также требуется самофинансирование в размере не менее 10 процентов от покупной цены автомобиля. Срок лизинга, как правило, составляет до семи лет, при этом возраст транспортного средства на конец периода лизинга не должен превышать 12 лет.
Процесс подачи заявки на лизинг прост: нужно лишь заполнить форму ходатайства на сайте или в приложении. Там же можно приложить выписку со счета, которая требуется для принятия решения по кредитованию. При подаче заявки на лизинг могут быть и дополнительные расходы – может потребоваться оценочный акт, который необходим при покупке подержанного имущества у продавца, который не является партнером банка.
Автокредит предоставляет больше свободы
По словам руководителя LHV Finance Хейди Кютт, с помощью автокредита можно приобрести любой понравившийся вам автомобиль. «Автокредит можно использовать при покупке и нового, и подержанного транспортного средства, потому что в этом случае кредитор не устанавливает ограничений на его возраст и пробег. Собственником транспортного средства является клиент, оформлять каско не обязательно. И все же мы рекомендуем клиентам сделать страховку каско, поскольку вероятность аварии никак не связана с формой собственности транспортного средства», – отметила Кютт.
Максимальная сумма автокредита составляет 25 000 евро, самофинансирование и залог не требуются, срок до кредита - 10 лет. Для того чтобы получить автокредит, нужно заполнить ходатайство и, получив положительное решение, заключить кредитный договор. Сумма кредита перечисляется на счет заявителя.
Возможны варианты
Давайте рассмотрим несколько примеров. Если частное лицо хочет взять в лизинг новое транспортное средство стоимостью 30 000 евро на условиях аренды капитала, ему нужно будет внести 10% самофинансирования, т.е. 3000 евро, и плату за заключение договора – порядка 270 евро.
Если вы берете автомобиль в лизинг на семь лет под 6,5% годовых (процент по лизингу состоит из 6-месячной ставки Euribor и процентной маржи), ежемесячный платеж по лизингу составит примерно 401 евро плюс расходы по страхованию каско.
В случае автокредита максимальная сумма составляет 25 000 евро. А это, по сути, означает необходимость заплатить 5000 евро самофинансирования плюс 500 евро за заключение договора. Ежемесячный платеж при такой сумме кредита, сроке погашения семь лет и фиксированной процентной ставке 12,9% составит около 454 евро.
Другой пример: частное лицо хочет приобрести пятилетний автомобиль стоимостью 15 000 евро. В случае аренды капитала ему придется внести минимум 10% самофинансирования, т.е. 1500 евро, и плату за заключение договора в размере 150 евро. При лизинге на семь лет под 7,5% годовых (плавающая ставка на базе 6-месячной Euribor), ежемесячный платеж по лизингу составит около 207 евро плюс стоимость страхования каско.
Если вы предпочтете финансировать покупку за счет автокредита в размере 15 000 евро, распределяя платежи на семь лет при фиксированной процентной ставке 12,9%, вам нужно учесть плату за заключение договора в размере 2%, то есть 300 евро, а ежемесячный платеж составит около 272 евро. Для автокредита самофинансирование не требуется.
Однако если вас интересует лизинг транспортного средства, например, в возрасте 10 лет стоимостью 7500 евро, нужно учитывать, что к концу срока лизинга автомобиль не должен быть старше 12 лет. В этом случае лизинг вам смогут предоставить максимум на два года.
При аренде капитала рассчитывайте на 20% самофинансирования, т.е. 1500 евро, и плату за заключение договора в размере 150 евро. При процентной ставке 9% (плавающая, на базе 6-месячной Euribor) оценочный ежемесячный платеж по лизингу составит около 274 евро плюс стоимость страхования каско. В случае автокредита в размере 7500 евро максимальный срок погашения покупки составляет шесть лет.
При фиксированной процентной ставке 12,9% и той же сумме кредита плата за заключение договора составит 2%, т.е. 150 евро, а оценочный ежемесячный платеж – около 150 евро. Для автокредита самофинансирование не требуется.