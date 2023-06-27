Эстония завоевала вторую золотую медаль на Европейских играх

Грентс, выступившая в весовой категории до 60 кг, в финале одержала победу над представительницей Турции Куброй Коджакуш со счетом 30:27 и счетом судей 2:1.

В полуфинале Грентс выиграла у польской спортсменки Доминики Филец, 29:28. Судьи присудили Грентс 3 пункта, а Филец ни одного.