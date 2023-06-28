Стойкий либерал, подчеркнутый антипод героев путинской эпохи и человек миссии, Леонид Гозман успел в прошлом году уехать из России, вернуться, сесть в тюрьму, выйти и снова уехать, чтобы заняться, наконец, подобающими делами - преподаванием и экспертизой. 20 июня Леонид Яковлевич выступил в Таллинне с лекцией «Россия после Путина», после чего поговорил с Rus.Postimees.

В президиуме Академии наук Эстонии прохладно, хотя в помещении и нет кондиционера. Дома на Вышгороде имеют толстые стены и создают правильный микроклимат. Гозман сидит в кожаном кресле, улыбается и просит не называть его по отчеству.

- Десятилетиями вы всегда представляли правых либералов и, кажется, окончательно проиграли. Вы хотели придумать нормальную Россию, но снова выходил только автомат Калашникова. Это бесполезное занятие, да? Сделать ничего нельзя?

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