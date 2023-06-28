Эстонские фермеры получат от Еврокомиссии 1,7 млн евро

Весной и летом погодные условия в Европе были неустойчивыми. В странах Средиземноморье наблюдались засухи и повсеместные наводнения, в странах Балтии выпало очень мало осадков, а ночные заморозки в Центральной и Восточной Европе и странах Балтии повредили фруктовые деревья, овощные и другие культуры. Кроме того, последствия войны против Украины сказались на зерновом секторе приграничных стран.