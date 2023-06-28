Беспорядки охватили пригороды Парижа после гибели подростка

Демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули; по данным властей, задержано 15 человек.

Столкновения начались вскоре после того как юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и в результате был застрелен полицейским за отказ остановить машину.