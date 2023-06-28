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Новым старейшиной Мустамяэ может стать бывший вице-мэр Таллинна

rus.postimees.ee
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Айвар Рийсалу.
Айвар Рийсалу. Фото: Mihkel Maripuu

Новым старейшиной столичного района Мустамяэ может стать бывший вице-мэр Таллинна, политик-центрист Айвар Рийсалу, который до 5 апреля был руководителем волости Ляэне-Нигула, пишет Rus.ERR.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Рийсалу имеет большой опыт работы в городской системе, а его опыт депутата парламента, руководителя местного самоуправления, вице-мэра, главы района и члена городского собрания позволит ему сразу приступить к работе без периода адаптации.

В настоящее время Айвар Рийсалу является депутатом Таллиннского городского собрания. В 2004 году он около месяца уже руководил Мустамяэ.

Столичный район Мустамяэ уже почти два месяца не имеет старейшины, поскольку занимавший эту должность в последние пять с половиной лет Лаури Лаатс (Центристская партия) с 10 апреля стал депутатом Рийгикогу.

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