Новым старейшиной Мустамяэ может стать бывший вице-мэр Таллинна

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Рийсалу имеет большой опыт работы в городской системе, а его опыт депутата парламента, руководителя местного самоуправления, вице-мэра, главы района и члена городского собрания позволит ему сразу приступить к работе без периода адаптации.

В настоящее время Айвар Рийсалу является депутатом Таллиннского городского собрания. В 2004 году он около месяца уже руководил Мустамяэ.