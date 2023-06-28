Профессиональный баскетболист скончался во время прохождения стресс-теста

Адамес отправился в больницу, где регулярно проходил тесты с физической нагрузкой, чтобы проверить работу сердца. Во время процедуры у молодого спортсмена случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его жизнь.

Как сообщает испанское издание Marca, до этого у Адамеса диагностировали воспаление сердечной мышцы, или миокардит. По словам баскетболиста, он заболел после вакцинации от коронавируса. До этого, по его словам, у него не было никаких жалоб.