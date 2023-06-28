Профессиональный баскетболист скончался во время прохождения стресс-теста

Профессиональный доминиканский баскетболист Оскар Кабрера Адамес умер в возрасте 28 лет после прохождения стресс-теста.
Адамес отправился в больницу, где регулярно проходил тесты с физической нагрузкой, чтобы проверить работу сердца. Во время процедуры у молодого спортсмена случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его жизнь.
Как сообщает испанское издание Marca, до этого у Адамеса диагностировали воспаление сердечной мышцы, или миокардит. По словам баскетболиста, он заболел после вакцинации от коронавируса. До этого, по его словам, у него не было никаких жалоб.
«Меня предупредили несколько человек. Но знаете, в чем дело? Вакцина была необходима мне для работы. Я профессиональный баскетболист и играю в Испании. До этого у меня не было проблем с сердцем. Ничего не случилось», — цитировала Daily Mail слова Адамса, опубликованные в социальных сетях в 2021 году.