Россиянин, живущий в Эстонии: уберите русские СМИ и объединяйте две общины!

Со стороны эстоноязычных жителей часто доносится высказанный или невысказанный вопрос: почему они просто не выучат язык? Для паспорта – просто выучи язык. Для ПМЖ – просто выучи. Для работы учителем – не проблема, у вас целых два года, чтобы подтянуть язык до С1. Держите и бесплатные курсы, и пряник в виде прибавки к зарплате. Чего же вы тянете?
Мы с женой переехали сюда два года назад, и последние полтора года учим эстонский язык. Закончили интеграционные курсы B1, жена сдала языковой экзамен. Традиционно и понятно со стороны – если не знать, что она каждый день сидит в Speakly, Drops и еще каких-то приложениях, что к курсам мы готовились, проходя Keeleklikk, что выбор бесплатного преподавателя – то еще минное поле, стоившее жене потерянного полугодия. В результате мы, пожалуй, можем прочитать «Сипсика» со словарем. Но говорить – нет.
Почему? В газетах и телепередачах мелькают примеры успеха: как европейцы научились говорить всего за полгода, как русские, переехав, всего за год-два нормально изъясняются. На языковых курсах мы тоже слышим истории успеха. Чего не пишут в статьях, но понимают все, кто учит язык, – это неспроста. Есть среди учеников поговорка, что лучший способ выучить эстонский – через постель. В смысле, жить с эстоноговорящим человеком, чтобы тренировать язык каждый день. Или, как девушка из недавней статьи, забыть про собственные планы и родственников и ринуться в сферу обслуживания с головой.
Для остальных – ходьба с препятствиями. Корень которой в том, что говорить не с кем. Знаешь русский? Сюрприз – в магазинах и на работе все говорят на русском! Ну или английском, если работаешь технарем. Эстонцы гордятся знанием нескольких языков и не откажутся в них попрактиковаться – за счет людей, которым не хватает практики в эстонском. Сколько раз продавцы, заслышав мой акцент, переходили на русский или английский, – не счесть.
В стране есть телевидение на русском, радио и газеты на русском. Это кажется хорошим способом интеграции русскоязычных людей, но эффект обратный. На разных языках создаются разные повестки и в фокусе совершенно разные люди. Как я удивился, начав читать ERR на эстонском! У нас два народа живут рядом, но не вместе. Мы не учим язык и культуру друг друга, а общаемся в своих компаниях и смотрим свое телевидение.
Это не нытье человека, который за два года не научился говорить. Мы с женой продолжаем учиться, тренироваться в разговорах, переписываться с эстоноязычными министерствами (которые принципиально не используют другие языки и могут проигнорировать письма на русском). Цель этой статьи в другом. Обратить внимание на то, как сложно учить эстонский язык в Эстонии. Возможно, потому что обучением языку занимаются люди, которые хорошо его знают, а обратную связь от изучающих ограничивают вопросом «понравился курс? да/нет».
Неочевидные проблемы
Прежде всего, в стране швах со словарями эстонского языка. Предваряя возмущение EKI, Sõnaveeb достаточно хорош… если занимаешься языком как филолог. Для учащегося на уровень А2 в нем зияют дыры в основах: даже разницу между mida и millest не понять. Таблицы форм и все пояснения – на эстонском, приходится использовать словарь, чтобы перевести словарь. На телефоне интерфейс жутко неудобный: главное для учащегося – таблица форм, а она в самом подвале. Поиск jaatis не даст результатов, потому что эстонская клавиатура обязательна. И все медленно, конечно же. Sõnaveeb не для учащихся.
А других словарей нормальных просто нет. Они все платные или обвешаны рекламой, которая взрывается музыкой посреди урока. Чтобы переводить на свой язык, нужно платить либо трафиком, либо просмотром рекламы, и опыт во всех случаях будет плох. Как улучшить опыт перевода, не могут понять люди, которые уже знают эстонский язык и не пользуются словарем в базовых ситуациях. И точно не те, кто делает очередное приложение не для себя, а ради опыта, рекламы, или для отчетности.
Ситуация с эстонско-русскими словарями плоха, но с эстонско-английскими – просто швах. На курсах фонда интеграции я смотрю, как англоязычные студенты справляются с печатным материалом на русском языке у преподавателей со вторым русским языком и с Sõnaveeb, в котором отсутствуют переводы на английский, и сочувствую. Эта проблема очевидна тем, кто ходит на курсы, но не тем, кто уже знает эстонский.
После курсов хорошо бы подписаться на разговорную практику. Никто не ожидает, что в Эстонии сложно найти людей, чтобы говорить на эстонском языке. В феврале этого года фонд интеграции снова запустил программу Keelesõber: шестьсот человек были готовы встречаться онлайн и помогать с разговорами. Я прочитал эту новость на день позже и зашел на сайт программы. «Извините, все места заняты»: так же, как с курсами, регистрироваться нужно было в первые десять минут. С одной стороны, эстонцы сетуют, что русские не хотят учить язык. При этом среды нет, особого желания общаться тоже нет, записаться на курсы близко к невозможному.
Тренировать язык можно через телевидение и радио. Я смотрю ETV на эстонском и страдаю – ведь ведущие говорят быстро, их речь сложнее, чем у обычных людей, и перевода нет. Альтернатива – русскоязычные каналы, но это гетто, и они не способствуют интеграции.
Большая неожиданность эстонского языка в том, что поначалу он выглядит простым. В частоупотребимом языковом корпусе мало слов, как обнадежили меня на Facebook. Очень классно на уроках открывать, как все слова строятся из «кирпичиков» и суффиксов. Но в живом общении понимаешь, что это и проблема: каждая фраза – головоломка. Пока решаешь одну, собеседник произнес еще две. Нельзя, как в германских языках, выучить основной словарь и начать понимать из контекста.
Поэтому не работает прослушивание подкастов, радио, телевидения. Газеты и книги читаются очень медленно. Но чтение-то можно тренировать на детских и адаптированных изданиях, а что слушать? Как слушать?
Как помочь в обучении
Субтитры – лучший способ мягкого изучения языка. Десять лет назад я летал в Японию и удивился, что знаю японский язык на уровне A1 – просто потому что до этого долго и много смотрел японскую анимацию с субтитрами. Не было задачи учить язык, он просто прилип. Все статьи «как лучше учить язык» начинаются с совета смотреть сериалы с субтитрами. Английские, японские, немецкие, французские сериалы найти с иноязычными субтитрами не проблема, но эстонские – просто нет.
Полгода назад я изучил, где можно найти субтитры к эстонским фильмам и передачам. На Netflix с субтитрами нашлись только два дублированных американских мультика и старый эстонский фильм. На Jupiter и Jupiter+ из 1170 фильмов и передач только одна (!) имела русские субтитры: первый сезон исторического сериала Ajavaod. С английским чуть лучше: два фильма про войну и сериал Lahutus Eesti moodi. Лучшим источником оказался портал Netikino: у него нет приложений, поэтому нужно побегать с переходниками, чтобы посмотреть на телевизоре фильм за шесть евро, но субтитров много. Жаль, сериалов в нем нет, чтобы привыкнуть к речи актеров на длинной дистанции.
Наконец, сделайте, кто-нибудь, нормальный простой словарь не для кропотливой домашней работы, а чтобы на ходу, в разговоре с человеком или в кинотеатре, можно было втихую одной рукой проверить значение слова, не продираясь через рекламу и не страдая от миллиметровых кнопочек. Делать красивые и эффективные обучающие приложения у нас научились, а самые базовые словари – нет. Понятно, что на первых можно заработать, но кажется, здесь должен быть государственный интерес.
Интеграция через объединение
В новостях повторяют слово «интеграция». Но кажется, не очень хорошо понимая его смысл. В отличие от ассимиляции, интеграция – двусторонний процесс. Усилия должны прилагать обе стороны. Бояться нечего, ведь в этом случае сил потребуется не так много, просто вектор будет другой. Нужно убрать стену между гражданами: прекратить разделять новости, культуру, политику на русскую и эстонскую части. Это неочевидно для каждой из сторон, но разделение ведет к расхождению, и уже сейчас заметно, как некоторые политические партии имеют разные программы для разных языков.
Начать было бы разумно с объединения медиапространств. Русские медиа –это ненормально (и да, я осознаю иронию места этой публикации). Сделайте субтитры к каналам ERR и записям Jupiter! И вместе с этим уберите русскоязычные каналы – вместо этого вписав их в эстонское медиапространство. Русскоязычные журналисты и гости должны быть на ETV и ETV2, дополненные эстонскими субтитрами, как эстонские – русскими (а то и английскими). Смешивайте людей и языки в утренних студиях. Невероятно, что разные жители одной страны смотрят разные передачи и сериалы лишь потому, что их не переводят.
Не только телевидение – добавьте русскоязычные страницы в печатных Postimees, Õhtuleht и прочих. Так читатели получат эстонское обрамление и общую картину. Переводите не только на русский, но и наоборот, для эстоноязычных граждан. Нужно не только активное, но и мягкое внедрение языка: через отдельные слова и заметки там, где все читают, а не спрятанные в платных приложениях. Новости упрощенным языком A2/B1 с возможными сносками вместо перевода на русский должны быть и на официальных порталах, а не только в частных инициативах Lihtsas Keeles и Eesti Life.
Внедрение эстонского языка в Эстонии слишком долго тормозилось ради политических очков. Теперь оно началось – и, конечно, будет проходить больнее, чем если бы начали двадцать лет назад. Видна тенденция переложить всю боль на русскоязычных граждан страны. Это неправильно и приведет только к еще большему антагонизму. Если мы хотим интегрировать все части эстонского населения, то работать должны все. Будет тяжело, но, как говорится, no pain – no gain.