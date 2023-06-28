Россиянин, живущий в Эстонии: уберите русские СМИ и объединяйте две общины!

А других словарей нормальных просто нет. Они все платные или обвешаны рекламой, которая взрывается музыкой посреди урока. Чтобы переводить на свой язык, нужно платить либо трафиком, либо просмотром рекламы, и опыт во всех случаях будет плох. Как улучшить опыт перевода, не могут понять люди, которые уже знают эстонский язык и не пользуются словарем в базовых ситуациях. И точно не те, кто делает очередное приложение не для себя, а ради опыта, рекламы, или для отчетности.

Ситуация с эстонско-русскими словарями плоха, но с эстонско-английскими – просто швах. На курсах фонда интеграции я смотрю, как англоязычные студенты справляются с печатным материалом на русском языке у преподавателей со вторым русским языком и с Sõnaveeb, в котором отсутствуют переводы на английский, и сочувствую. Эта проблема очевидна тем, кто ходит на курсы, но не тем, кто уже знает эстонский.