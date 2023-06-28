Хоккейный клуб Panter подал заявку на вступление в Балтийскую хоккейную лигу

«Для нашего клуба участие в Балтийской лиге — это следующий этап в развитии. Это возможность предложить спортсменам игры на более высоком уровне, а зрителям — возможность увидеть качественный хоккей. Для успешного участия и менеджеры клуба, и тренеры, и игроки должны усердно работать. Весенние финалы хоккейной лиги Coolbet показали, что команда готова сделать следующий шаг, и я считаю, что Балтийская хоккейная лига - отличная возможность для этого. Мы с нетерпением ждем осени, возвращения наших болельщиков на трибуны», - сказал менеджер и тренер Panter Каупо Кальюсте.

«Решение клуба Panter присоединиться к Балтийской хоккейной лиге, которую в прошлом сезоне возродили латвийские и литовские хоккейные клубы, является отличной новостью. В мире есть много примеров успешных международных лиг (Альпийская хоккейная лига, Азиатская лига и т. д.) в результате повышается уровень хоккея во всех странах-участницах. Балтийская лига вместе с сильными латвийскими и быстро развивающимися литовскими клубами означает много матчей высокого уровня для нашего клуба Panter, половина из которых пройдет в Таллинне. Это прекрасная новость для эстонских хоккейных болельщиков и эстонского хоккея в целом», - сказал президент Хоккейной федерации Эстонии Рауно Паррас.