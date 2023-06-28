Маклер: дом в самом деле уникальный, и это не преувеличение!

Опытный мастер - не единственный специалист, приложивший руки к проекту. Дизайн интерьера здесь создали Айрита Айм, Пирет Кюрбис и Крислин Кокк из мебельного салона Palazzo, поэтому частный дом имеет тщательно продуманное решение и является комфортным местом для проживания.

Гостиная. Фото: Uus Maa Kinnisvarabüroo

При строительстве и отделке здания использовались материалы только самого высокого качества и множество специальных решений. На первом этаже расположены гостиная с высоким потолком, кухня и подсобное помещение, перед домом находится терраса. Высота потолков просторной гостиной целых три метра!

Спа. Фото: Uus Maa Kinnisvarabüroo

На втором этаже три спальни, санузел, гардеробная и кабинет. В цокольном, или иначе, нулевом этаже находится домашний спа-центр с паровой баней, финской сауной и бассейном. Также есть техническое помещение, гараж и даже винный погреб.

Одна из трех спален. Фото: Uus Maa Kinnisvarabüroo

«Дом площадью 320 м2, расположенный в самом сердце Нымме на бульваре Лоотусе, поистине уникален. Здание и дворовая территория немного отодвинуты от дороги, что обеспечивает дополнительную приватность. Вабадузе-пуйестеэ с активным дорожным движением находится достаточно далеко, так что до окруженного соснами дома шум не доносится», - описывает занимающийся продажей дома маклер Эно Юуль.

Дом в Нымме. Фото: Uus Maa Kinnisvarabüroo

«Подводя итог: если вы ищете эксклюзивную, высококачественную и просторную резиденцию в тихом и уединенном районе под ныммескими соснами, то вам определенно стоит присмотреться к этому дому», - добавляет он.