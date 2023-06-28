Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета и президент республики Саули Ниинистё рассмотрели ограничения на въезд для россиян в Финляндию и шенгенскую зону через Финляндию.

Они постановили в своем пресс-релизе, что въезд российских туристов в страну все еще может представлять угрозу для международных отношений Финляндии.

Госсовет и президент посчитали, что имеет смысл ужесточить действующие ограничения во избежание случаев злоупотребления.