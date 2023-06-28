Ср, 28.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: JUHA METSO

Действующие ограничения могут ужесточить во избежание случаев злоупотребления, пишет Yle.

Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета и президент республики Саули Ниинистё рассмотрели ограничения на въезд для россиян в Финляндию и шенгенскую зону через Финляндию.

Они постановили в своем пресс-релизе, что въезд российских туристов в страну все еще может представлять угрозу для международных отношений Финляндии.

Госсовет и президент посчитали, что имеет смысл ужесточить действующие ограничения во избежание случаев злоупотребления.

В сентябре 2022 года Госсовет принял принципиальное решение в отношении ограничения въезда для российских туристов, которое могут обновить на основании нового рассмотрения вопроса.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх