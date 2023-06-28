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Тысячи потребителей электроэнергии столкнулись с 300-процентным повышением цен

Лийна Лакс
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Главный офис Eesti Energia.
Главный офис Eesti Energia. Фото: Tairo Lutter

Одновременно с тем как Eesti Energia объявила о снижении маржи биржевых пакетов, тысячи клиентов столкнулись с неприятным сюрпризом – повышением цен на несколько сотен процентов.

В Eesti Energia сообщили, что, начиная с июля, 91 000 клиентов, пользующихся биржевым пакетом, ожидают хорошие новости – более низкая цена. Точнее, национальная энергетическая компания снижает маржу, то есть часть, которую Eesti Energia кладет себе в карман, до 0,44 цента за кВтч, а ежемесячная плата за этот пакет будет составлять 1,99 евро.

Насколько большим будет снижение цен?

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