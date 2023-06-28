Тысячи потребителей электроэнергии столкнулись с 300-процентным повышением цен

В Eesti Energia сообщили, что, начиная с июля, 91 000 клиентов, пользующихся биржевым пакетом, ожидают хорошие новости – более низкая цена. Точнее, национальная энергетическая компания снижает маржу, то есть часть, которую Eesti Energia кладет себе в карман, до 0,44 цента за кВтч, а ежемесячная плата за этот пакет будет составлять 1,99 евро.