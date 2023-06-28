У Наби и Мяэ появилась смена – эстонский борец завоевал бронзу на чемпионате Европы U20!

В испанском Сантьяго-де-Компостела прошел чемпионат Европы по греко-римской борьбе в возрастной категории до 20 лет, на котором эстонский спортсмен Ээрик Панк завоевал бронзовую медаль среди мужчин в тяжелом весе (до 130 кг).
В четвертьфинале Панк со счетом 9:0 победил болгарина Максима Петрова.
В полуфинале, в схватке против азербайджанского борца Мазаима Марданова, Панк был более активен на первых минутах и получил за это балл, кроме того, ему удалось трижды одолеть соперника в партере. На последней минуте первого тайма Панк уступил сопернику три очка, и эстонец ушел на перерыв с преимуществом 7:3.
Во втором тайме Марданов сумел набрать еще пять очков, причем два последних набрал за 15 секунд до конца боя, и со счетом 7:8 в финал прошел азербайджанский борец.
В матче за бронзу против грека Ахиллеса Хрисидиса Панк изначально отставал со счетом 0:3. На последней минуте матча Панк заработал два очка за то, что бросил соперника, а за то, что грек не по правилам препятствовал нашему спортсмену, эстонец получил еще два очка. В последние 40 секунд матча Панку удалось сохранить преимущество 4:3 и завоевать бронзовую медаль.