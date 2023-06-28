У Наби и Мяэ появилась смена – эстонский борец завоевал бронзу на чемпионате Европы U20!

В четвертьфинале Панк со счетом 9:0 победил болгарина Максима Петрова.

В полуфинале, в схватке против азербайджанского борца Мазаима Марданова, Панк был более активен на первых минутах и ​​получил за это балл, кроме того, ему удалось трижды одолеть соперника в партере. На последней минуте первого тайма Панк уступил сопернику три очка, и эстонец ушел на перерыв с преимуществом 7:3.

Во втором тайме Марданов сумел набрать еще пять очков, причем два последних набрал за 15 секунд до конца боя, и со счетом 7:8 в финал прошел азербайджанский борец.