Алиментная помощь детям в следующем году увеличится до 200 евро

Право на алиментную помощь есть у проживающих в Эстонии несовершеннолетних детей. Если ребенок продолжает учиться, то выплата ему алиментной помощи продолжается до достижения им возраста 21 года.

Руководитель сферы семейных пособий Департамента социального страхования Пирет Меэманн говорит, что для оформления алиментной помощи нужно иметь постановление суда об обеспечении иска в пользу ребенка, или между родителями должно быть заключено нотариальное соглашение, касающееся алиментов.

«Если ранее ходатайствовать об алиментной помощи можно было лишь в период судебного или исполнительного производства, то год назад возможности для выплаты алиментной помощи детям расширились и на время рассмотрения банкротного производства родителя», - пояснила Меэманн.

Департамент социального страхования выплачивает алиментную помощь до 150 дней во время судебного производства. Для ее получения нужно обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. После обращения в суд и получения соответствующего постановления, нужно в течение 45 дней предоставить Департаменту социального страхования ходатайство об алиментной помощи.

Если по завершению судебного производства или после заключения нотариального соглашения родитель не будет платить алименты на содержание ребенка, то у другого родителя есть право подать судебному исполнителю ходатайство об алиментной помощи. В этом случае необходимо иметь в виду, что во время судебного исполнения алиментная помощь выплачивается с момента, когда с начала исполнительного производства прошел один месяц.

Алиментная помощь в период банкротного рассмотрения гарантирует поддержку и тем детям, родители которых не исполняют обязательства по их содержанию, исходящие из Закона о семье, и в отношении которых проводится рассмотрение дела о несостоятельности. В случае если в течение последнего года во время судебного или исполнительного производства алиментная помощь была назначена, то и во время банкротного рассмотрения человек получит от Департамента социального страхования проактивное предложение о ее получении. Извещение об этом появится в среде самообслуживания. Если же ранее алиментную помощь человек не получал, то для этого нужно подать ходатайство в среде самообслуживания Департамента социального страхования.