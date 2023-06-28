Эксперт объясняет, что может скрываться внутри стены

Забивая гвоздь в стену, вы когда-нибудь задавались вопросом, что находится с другой стороны, и не наткнетесь ли вы во время просверливания на какой-нибудь важный элемент системы коммуникации? Или почему иногда через стену все слышно? Танель Вилльмяэ, менеджер по качеству Bonava Eesti, рассказывает, что важно знать о стенах своего дома.
В первую очередь стоит помнить, что все коммуникации - электрические провода, водопроводные трубы и прочее - всегда проходят горизонтально или вертикально от розеток или кранов. Они никогда не прокладываются по диагонали. «Поэтому, если вы видите, где находятся розетки, выключатели или краны, вы можете быть практически уверены, что коммуникации идут от них прямо вверх-вниз или вправо-влево, и вбивать в этих местах гвоздь в стену точно не стоит», - объяснил Вилльмяэ.
На первый взгляд кажется, что дело обстоит сложнее с ванными комнатами, где розетки и краны расположены на стене вплотную друг к другу, при том, что новое зеркало необходимо установить прямо над раковиной. Во многих новостройках в ванных комнатах есть подвесные потолки, что дает возможность увидеть, куда именно от края потолка уходят водопроводные трубы.
Статистика по гарантийным случаям показывает, что водопроводные трубы случайно просверливают значительно чаще, чем можно подумать. Поэтому Вилльмяэ настоятельно рекомендует заранее убедиться, что в нужном месте не проходят трубы или провода.
В случае нового жилья стоит обратить внимание на то, как комнаты разделены архитектурно, в том числе, как они расположены по отношению к соседним квартирам. Например, звук бегущей воды передается легко, поэтому, если за стеной спальни находится ванная комната, стоит заранее убедиться в наличии и эффективности звукоизоляции и по возможности даже зайти в квартиру и протестировать, слышно ли соседа за стеной.
При покупке жилья также стоит проверить расположение розеток как внутри квартиры, так и по отношению к соседней квартире. Если их места расположения совпадают, то можно быть уверенным, что вы будете слышать происходящее за стеной.
Вилльмяэ объяснил, что, по сути, это то же самое, что оставить в стене между двумя квартирами дыру. Только лишь вилки и провода недостаточно глушат звук.
Стены выполняют несколько функций: внутренние стены в основном служат архитектурным целям, а наружные стены играют важную роль в конструкции, сохранении тепла и звукоизоляции.
«Обычно кухонное оборудование располагается именно у внутренней, а не у наружной стены. Это, в свою очередь, означает, что, например, легкую стену необходимо заранее укрепить, например, листом фанеры или ДСП. Это позволяет упростить установку шкафов», - объяснил Танель Вилльмяэ.
Если речь идет о шуме из подъезда или с лестничной площадки, стоит посмотреть, где расположены шахты лифтов и лестницы по отношению к квартире.
Если вы покупаете квартиру, которая еще строится, менеджер по качеству Bonava рекомендует узнать у девелопера, какое решение по звукоизоляции использовалось для самых крупных источников шума.