Эксперт объясняет, что может скрываться внутри стены

​В первую очередь стоит помнить, что все коммуникации - электрические провода, водопроводные трубы и прочее - всегда проходят горизонтально или вертикально от розеток или кранов. Они никогда не прокладываются по диагонали. «Поэтому, если вы видите, где находятся розетки, выключатели или краны, вы можете быть практически уверены, что коммуникации идут от них прямо вверх-вниз или вправо-влево, и вбивать в этих местах гвоздь в стену точно не стоит», - объяснил Вилльмяэ.

На первый взгляд кажется, что дело обстоит сложнее с ванными комнатами, где розетки и краны расположены на стене вплотную друг к другу, при том, что новое зеркало необходимо установить прямо над раковиной. Во многих новостройках в ванных комнатах есть подвесные потолки, что дает возможность увидеть, куда именно от края потолка уходят водопроводные трубы.

Статистика по гарантийным случаям показывает, что водопроводные трубы случайно просверливают значительно чаще, чем можно подумать. Поэтому Вилльмяэ настоятельно рекомендует заранее убедиться, что в нужном месте не проходят трубы или провода.