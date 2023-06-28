Аналитик: количество съемных квартир на рынке сокращается, цены уже начали расти

Ристо Вяхи отметил, что зимой и весной цены на аренду достигли дна, но потом спрос увеличился, и цены стали понемногу расти. «С точки зрения собственника сдаваемой в аренду недвижимости, значительный спрос есть как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду. С одной стороны, многие сейчас занимают выжидательную позицию в отношении покупки и поэтому предпочитают арендовать, а с другой стороны, спрос поддерживается разгаром туристического сезона», - добавил Вяхи.

«Сейчас очень высокий спрос на аренду жилья в Таллинне у моря в районе между Ротерманни и Ноблесснером, который уже получил название "Золотая миля", и в Каламая. Если дом красивый, его охотно берут в аренду как на короткий, так и на длительный срок, в том числе в пригородах - например, в Нымме. Очевидно, что такие районы, как Старый город и окрестности улицы Кентманни, утратили свою популярность», - сказал Вяхи.

«Из-за спроса количество предложений аренды в Таллинне за последние месяцы сократилось на пять процентов. Если цены на более дорогую недвижимость скорее остались на прежнем уровне, то цены на более дешевую выросли. Например, в спальных районах по сравнению с зимой цены увеличились на 15%», - поделился Вяхи.

По мнению аналитика Uus Maa, более дешевая и ликвидная недвижимость является индикатором долгосрочных тенденций в сфере недвижимости. «Обычно изменения начинают происходить сначала в спальных районах, а за ними подтягивается остальной рынок. Я совершенно убежден, что цены на аренду уже не будут снижаться, скорее, они начнут увеличиваться по мере роста спроса, особенно когда осенью студенты снова начнут искать жилье», - сказал Вяхи.