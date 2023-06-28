Эстония продолжает выдавать визы гражданам России в особых случаях

В то время как Латвия с 26 июня перестала выдавать гражданам России все виды виз, включая гуманитарные, Министерство иностранных дел Эстонии идти на такой шаг не планирует, пишет Rus.ERR.
«Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы», - сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Анна Тислер-Лаврентьев в ответ на вопрос ERR о том, планирует ли Эстония, следуя примеру Латвии, также прекратить выдачу гуманитарных виз российским гражданам.
«Насколько известно МИДу, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России», - добавила Тислер-Лаврентьев.
Напомним, ранее Латвия приняла решение не выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, а также не менять введенные в прошлом году ограничения на пересечение границы Латвии в связи с событиями в России.