Эстония продолжает выдавать визы гражданам России в особых случаях

«Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы», - сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Анна Тислер-Лаврентьев в ответ на вопрос ERR о том, планирует ли Эстония, следуя примеру Латвии, также прекратить выдачу гуманитарных виз российским гражданам.

«Насколько известно МИДу, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России», - добавила Тислер-Лаврентьев.