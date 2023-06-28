Ракета попала в ресторан в Краматорске, среди жертв – дети. Что известно

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что по городу было нанесено два ракетных удара. Одна из российских ракет попала в здание в центре Краматорска, где находился заполненный посетителями ресторан, вторая – в пригородный поселок Беленькое.

Утром в среду МВД Украины сообщило, что число погибших увеличилось до девяти, среди них три ребенка, ранены 56 человек (в том числе ребенок), семеро спасены из-под завалов. «Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов», – говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин уточнил, что среди погибших три несовершеннолетние девушки – одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Офис генпрокурора уточнил, что город был обстрелян не зенитно-ракетным комплексом С-300, как ранее сообщали украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, а двумя ракетами «Искандер». Досудебное расследование начато по статье о нарушении законов и обычаев войны прокуратурой Донецкой области.

Разрушенное здание. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Среди раненых есть трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Об этом сообщила Би-би-си организация Aquanta Ucraina. Они встретились за ужином в ресторане с украинской писательницей.

В частном секторе в поселке Беленькое после обстрела ранены пять местных жителей, заявили в областной прокуратуре.