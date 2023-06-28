Убитые по время мятежа ЧВК «Вагнер» летчики служили недалеко от Эстонии

Вертолетная часть в Псковской области, где служили погибшие в боях с вагнеровцами летчики, базируется в городе Остров. В 2022 году неизвестные устроили там диверсию, уничтожив в результате подрыва два военных вертолета.

В начале июня из этой воинской части в Литву убежал военный летчик Дмитрий Мишов, который в числе прочего рассказал журналистам Би-би-си, что пилоты ударных вертолетов подделывают данные о потерях ВСУ, несколько раз стреляя из разных машин в одну и ту же технику ВСУ, а потери российской военной авиации за год войны превысили потери советской армии за десять лет войны в Афганистане.

Во время так называемого мятежа наемников Евгения Пригожина по данным СМИ бойцы ЧВК «Вагнер» сбили один самолет-командный пункт Ил-22М с 10 военными на борту и шесть вертолетов. В том числе один вертолет Ми-8, три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, один ударный вертолет Ми-35М и один вертолет Ка-52 «Аллигатор». Общее число военных, погибших от рук наемников Пригожина во время их похода на Москву, оценивается в 13-20 человек.







Уничтожение вертолетов Воздушно-космических сил РФ во время мятежа подтверждал сам Евгений Пригожин.



«На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. В подразделении ЧВК "Вагнер" все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить! У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 000, а после этого еще 25 000, потому что мы умираем за родину. Умираем за русский народ, который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов. Один пилот с принадлежностью к ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары», -

Уничтожение вертолетов Воздушно-космических сил РФ во время мятежа подтверждал сам Евгений Пригожин.«На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. В подразделении ЧВК "Вагнер" все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить! У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 000, а после этого еще 25 000, потому что мы умираем за родину. Умираем за русский народ, который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов. Один пилот с принадлежностью к ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары», - почти кричал Пригожин в аудиосообщении рано утром в субботу, 24 июня

Жители Ростова-на-Дону приветствуют Евгения Пригожина, когда он покидает захваченный штаб Южного военного округа РФ после окончания мятежа, 24 июня 2023 года. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сами вагнеровцы в результате противодействия их мятежу потеряли только пикап УАЗ с установленным на нем пулеметом.