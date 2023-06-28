Убийцу собственной матери приговорили к девяти годам тюрьмы

В сентябре прошлого года Москалец, который признал свою вину, в ходе совместного распития алкоголя неоднократно бил мать различными предметами, в том числе стеклянной бутылкой. Потерпевшая умерла на месте происшествия от полученных травм.

В суде прокурор описал, что у матери Москальца была большая рана на голове, из которой также была видна кость черепа, пишет Elu24. «Мы имеем дело с очень сильными ударами в область головы», - добавил он. Убитая лежала посреди гостиной, большинство травм было именно в области головы. Левый глаз матери сильно пострадал от рук сына, так как пространство вокруг него было темно-синим. Кроме того, был поврежден мизинец левой руки.