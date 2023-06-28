ФОТО ⟩ Водитель не справился с автоматической коробкой передач и оказался в кювете

Прошлой ночью иностранная студентка, которая только недавно получила водительские права, съехала на своей машине в кювет в непосредственной близости от Эстонского университета естественных наук. По предварительным данным, 34-летняя женщина перепутала передачи на автоматической коробке передач и в результате вылетела на зеленую зону.
В 23:22 спасатели были вызваны на улицу Ф. Р. Крейцвальда в городе Тарту, где автомобиль Honda Civic съехал в кювет. Спасатели помогли пострадавшей выбраться из машины и проверили ее, утечек обнаружено не было.
По словам репортера, присутствовавшего на месте, 34-летняя женщина хотела повернуть налево и думала, что ее коробка передач переведена в режим парковки, но по какой-то причине, когда она нажала на педаль газа, машина резко начала движение и съехала с дороги, опрокинув дорожные указатели и металлическую вывеску университета.
Водитель был в машине один и, к счастью, из-за его ошибки никто не пострадал. Только что получившая водительские права женщина была в шоке от случившегося, и прибывшей машине скорой помощи пришлось некоторое время ее успокаивать.