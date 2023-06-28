ФОТО ⟩ Водитель не справился с автоматической коробкой передач и оказался в кювете

В 23:22 спасатели были вызваны на улицу Ф. Р. Крейцвальда в городе Тарту, где автомобиль Honda Civic съехал в кювет. Спасатели помогли пострадавшей выбраться из машины и проверили ее, утечек обнаружено не было.

По словам репортера, присутствовавшего на месте, 34-летняя женщина хотела повернуть налево и думала, что ее коробка передач переведена в режим парковки, но по какой-то причине, когда она нажала на педаль газа, машина резко начала движение и съехала с дороги, опрокинув дорожные указатели и металлическую вывеску университета.