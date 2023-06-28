Уклоняющийся от обучения эстонскому языку должен будет вернуть пособие на участие в курсах

Об этом сообщила пресс-служба министерства. Согласно законопроекту, обязанность участвовать в изучении эстонского языка возложена на трудоспособного получателя международной защиты в возрасте от 18 лет до пенсионного возраста, которого направил на обучение Департамент полиции и погранохраны.

Если получатель международной защиты не выполняет взятые на себя при регистрации на курсы эстонского языка обязательства, организатор языковых курсов взыскивает с него понесенные расходы на языковые курсы. Востребование затрат на языковое обучение также может быть отложено в случае необходимости.

Согласно законопроекту, организатор языкового образования может в виде исключения освободить получателя международной защиты от обязанности по возмещению расходов на языковое обучение или уменьшить сумму, подлежащую взысканию, если получатель международной защиты не смог выполнить обязательство участвовать в языковом обучении по уважительной причине.

Уважительной причиной можно считать, например, изменение состояния здоровья, рабочего времени или места жительства и обучения. В то же время расходы могут быть возмещены, если получатель пособия начал курс. Если он не записался на курс, то и невозможно востребовать с него расходы.

На данный момент временную защиту в Эстонии получили 23 000 взрослых, для которых обязательным является знание эстонского языка как минимум на уровне A1. Из них 13 000 человек еще не прошли языковую подготовку.

По состоянию на 17 апреля на языковых курсах уровня А1 обучалось 10 000 человек, из них есть уже закончили курс 2546, 5229 только его начали и 467 ожидающих, то есть, откликнулись 8242 человека, что составляет 82 процента от приглашенных.