Тарту прекратит запуск фейерверков на общественных мероприятиях

Порядок использования фейерверков будет добавлен к минимальным требованиям Руководства по организации экологичных мероприятий в Тарту. Руководству должны следовать все организаторы общественных мероприятий и мероприятий, получивших поддержку от города.

Руководитель отдела культуры Тартуской горуправы Стен Светляков сказал, что в сфере организации мероприятий сегодня есть много хороших возможностей сделать визуальное оформление ярким и запоминающимся. «В основном используются световые решения, и мы, безусловно, в будущем видим больше возможностей в дронах, которые заменят фейерверки. Я считаю, что Тарту подает очень хороший пример, чтобы мы не держались за старые вещи, которые могут нанести вред окружающей среде, а также многим маленьким и взрослым жителям Тарту», - сказал Светляков.

Фейерверки более высокой категории производят громкий шум и высокое световое и воздушное загрязнение. Вещества, выделяющиеся из пиротехнических изделий, токсичны и канцерогенны. Кроме того, при использовании пиротехники образуется большое количество отходов, которые входят в список опасных, но часто по незнанию они все же попадают в состав бытовых отходов.

Группы, наиболее подверженные риску воздействия шума и световых вспышек, – это маленькие дети и больные люди (эпилептики и страдающие посттравматическим стрессовым расстройством). Есть также животные, чувствительные к шуму и свету, и птицы, гнездящиеся в городе и его окрестностях.

Пиротехнические изделия категории F2, от которых меньше вреда, можно использовать и в дальнейшем, но, согласно руководству, рекомендуется найти другие варианты, ориентированные на визуальные эффекты. Фейерверки более высокой категории по-прежнему можно использовать на частных мероприятиях, проводимых на частной территории, но предварительно необходимо получить разрешение в городском отделе развития предпринимательства.