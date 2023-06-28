Министр юстиции не увидел нарушений закона в предложении снести собор Александра Невского

Министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) не увидел ни признаков преступления, ни разжигания религиозной ненависти в публикации своего однопартийца, депутата Рийгикогу Марио Кадастика, который в июне выступил с предложением убрать с Тоомпеа собор Александра Невского, пишет Rus.ERR.
Об этом Лаанет сообщил в своем ответе на письменный запрос оппозиционного депутата парламента из фракции Центристской партии Александра Чаплыгина.
«На мой взгляд, предложение Марио Кадастика не разжигает религиозную ненависть, потому что в его публикации нет призыва к ненависти, насилию или дискриминации в зависимости от чьей-либо национальности или вероисповедания», - прокомментировал Калле Лаанет.
На вопрос Чаплыгина, планирует ли прокуратура изучать высказывания Кадастика на предмет возможного нарушения закона, министр ответил, что он здесь ничего не решает.
На вопрос, как он отреагировал бы, если кто-то публично предложил бы снести церковь Олевисте или Нигулисте, Калле Лаанет ответил, что реакция министра юстиции зависела бы от содержания заявления.