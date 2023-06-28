Министр юстиции не увидел нарушений закона в предложении снести собор Александра Невского

Об этом Лаанет сообщил в своем ответе на письменный запрос оппозиционного депутата парламента из фракции Центристской партии Александра Чаплыгина.

«На мой взгляд, предложение Марио Кадастика не разжигает религиозную ненависть, потому что в его публикации нет призыва к ненависти, насилию или дискриминации в зависимости от чьей-либо национальности или вероисповедания», - прокомментировал Калле Лаанет.

На вопрос Чаплыгина, планирует ли прокуратура изучать высказывания Кадастика на предмет возможного нарушения закона, министр ответил, что он здесь ничего не решает.